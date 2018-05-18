"Cash Back в подарок" от MegaCom: возврат денег гарантирован!

Многочисленные посетители сервисных центров компании MegaCom, наверняка, заметили, что здесь с недавних пор в продажу поступили красивые подарочные конверты, внутри которых счастливые SIM-карты. "Почему счастливые?", - спросите вы. А потому что каждый, кто приобретает номер из конверта, подключает мега выгодный тариф "Хайп", автоматически становится участником акции "Cash Back в подарок" и получает гарантированный возврат денежных средств до 1440 сомов! Как это происходит? Рекламный ход или правда? На эти и другие вопросы ответы предоставит коммерческий директор компании MegaCom Нурбек Ишекеев.

- Нурбек, расскажите, что такое Cash Back?

- Дословный перевод этого слова звучит, как "возврат наличных". И уже из названия понятен главный принцип любого кэшбэка - вы совершаете покупку, а продавец возвращает часть потраченных денег. В нашем случае, мы предлагаем нашим абонентам приобрести SIM-карту, подключить тариф "Хайп" на полгода вперед и получить за это возврат денежных средств и приятные бонусы.

- Расскажите, какую сумму вы возвращаете абонентам?

- Сумма возврата денежных средств зависит от выбранного пакета, а в тарифе "Хайп" их три. К примеру, абонент выбирает самый минимальный пакет S и оплачивает подписку на полгода вперед. В этом случае, ему возвращается 300 сомов. Если же взять пакет M, то сумма возврата будет 700 сомов, а при выборе самого объемного пакета L также при оплате на полгода вперед, абонент получит 1440 сомов. Возвращенные денежные средства поступают на баланс абонента, в последующем их можно потратить на услуги связи.

- Вы говорили о дополнительных бонусах. В чем они заключаются?

- Всем участникам акции предоставляется дополнительная скидка на приобретение номера платной категории в коде 755. Размер скидки зависит от подключаемого пакета: 20%, 30% или 40%. К примеру, платиновый номер ценой в 7500 сомов без скидки, можно приобрести за 4500 сомов. Золотой номер без скидки обойдется в 3000 сомов, а участники акции могут купить его за 1800 сомов.

- А какая выгода в кэшбэке для компании и для абонентов?

- Для компании кэшбэк – это в первую очередь привлечение новых пользователей тарифа "Хайп" - наиболее подходящего предложения для активных data юзеров. Он предлагает огромные объемы 20, 50 и 100 ГБ! Их хватит на все – смотреть фильмы, сериалы в высоком разрешении, скачивать сотни популярных песен и общаться в социальных сетях в режиме нон-стоп. Плюс ко всему минуты, SMS-сообщения внутри сети, а также интернет-трафик в социальной сети "Одноклассники" совершенно бесплатны. Ежемесячная плата за тот или иной пакет вполне адекватная, а вкупе с привлекательными условиями акции получается весьма выгодное предложение для наших абонентов.

- Что касается абонентов, то здесь выгода очевидна. Участники акции "Cash Back в подарок" подключают тариф "Хайп" и экономят посредством возврата части средств себе на баланс. Таким образом, кэшбэк - это своего рода бонусная программа.

- Акция "Cash Back в подарок" действует во всех Центрах продаж и обслуживания компании MegaCom до 31 августа 2018 года. Поэтому призываю всех поторопиться и воспользоваться такой возможностью.