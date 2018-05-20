В доме Кулматова проведен обыск, против него выдвинуты обвинения

По данным источников VB.KG, два дня назад экс-главе Государственной таможенной службы Кубанычбеку Кулматову были предъявлены обвинения в рамках возбужденного ГКНБ КР уголовного дела. А вчера в доме у Кулматова был проведен обыск.

По предварительной информации, уголовное дело возбуждено по факту нерационального использования гранта от TBEA на строительство школы. Кубанычбек Кулматов на тот момент занимал пост мэра Бишкека.

Именно об этом шла речь на допросе, на который ранее Кулматова вызывали в ГКНБ.

Кто еще является фигурантом этого уголовного дела, и в чем суть претензий к экс-главе таможни, пока неизвестно.