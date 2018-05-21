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Чекисты "поймали" пакет с кормом для животных

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- ВБ
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18 мая 2018 года примерно в 19.40 в ГКНБ поступило сообщение о подозрительном пакете на одной из АЗС с. Новопавловка Сокулукского района.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники МВД и ГКНБ КР. Территория АЗС была оцеплена.

Прибывшие на место происшествие специалисты ГКНБ обнаружили бесхозный пакет, в котором находился корм для животных.

Каких-либо других подозрительных предметов и взрывных устройств на территории АЗС не было обнаружено. После чего оцепление было снято, и АЗС продолжила работу в штатном режиме.

Граждане, не забывайте свои вещи в общественных местах. У отечественных чекистов и так работы предостаточно. Какой именно? - читайте ленту VB.KG.

URL: https://www.vb.kg/370965
Теги:
ГКНБ, Сокулукский район, АЗС
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