Чекисты "поймали" пакет с кормом для животных

18 мая 2018 года примерно в 19.40 в ГКНБ поступило сообщение о подозрительном пакете на одной из АЗС с. Новопавловка Сокулукского района.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники МВД и ГКНБ КР. Территория АЗС была оцеплена.

Прибывшие на место происшествие специалисты ГКНБ обнаружили бесхозный пакет, в котором находился корм для животных.

Каких-либо других подозрительных предметов и взрывных устройств на территории АЗС не было обнаружено. После чего оцепление было снято, и АЗС продолжила работу в штатном режиме.

Граждане, не забывайте свои вещи в общественных местах. У отечественных чекистов и так работы предостаточно. Какой именно? - читайте ленту VB.KG.