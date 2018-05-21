Позорные подарки ветеранам ВОВ: ответственные извинились

Как ранее писала "Вечерка", 18 мая бишкекчанка Света Байтикова опубликовала у себя в аккаунте на Facebook удручающее видео о том, что было в "подарочном" пакете, который выдали ее отцу-ветерану в честь 9 мая сотрудники Ленинской райадминистрации.

Байтикова уточнила, что в набор, на который из бюджета города выделили 1980 сомов, вошло: 1 кг риса, 1 кг макарон, пакетик чая, дешевые конфеты и печенье.

Также она сообщила, что некоторые работники почтовых отделений дали ложные сведения о якобы полученных единовременных денежных пособий тружениками тыла ВОВ.

"А это не меньше 10 тысяч сомов! Надеялись на старость, рассеянность. Так сколько же участников и тыловиков обманули в этот раз? Позор!", - возмутилась Света Байтикова, подчеркнув, что у нее имеются все доказательства.

Однако в тот же день пресс-служба мэрии Бишкека распространила опровержение. В муниципалитете заявили: видеоматериал о продуктовом наборе ветеранам ВОВ, опубликованный Светой Байтиковой, не имеет отношения к районным администрациям Бишкека.

"Ленинская районная администрация раздавала продуктовые наборы в коробках. Стоимость одного набора составляла 1 980 сомов, туда входило: чай (черный и зеленый), натуральный сок, советское шампанское, по одному килограмму шоколадных конфет, печенье и фрукты (мандарины, яблоки, бананы). Таким образом, содержимое пакета, которое показано в видеоролике не имеет отношения к Ленинской районной администрации и другим районным администрациям столицы", - сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Что касается выплат единовременных пособий, то в мэрии отметили, что всем ветеранам ВОВ за счет средств местного бюджета через почтовые отделения была оказана дополнительная единовременная материальная помощь на общую сумму 11,4 млн. сомов. От мэра Бишкека - 8,6 млн. сомов. В частности, по 10 тысяч сомов - участникам, инвалидам ВОВ, блокадникам Ленинграда и малолетним узникам концлагерей и по 5 тысяч сомов - труженикам тыла, вдовам участников, инвалидов ВОВ, семьям погибших воинов в ВОВ.

- Всю вину того, что произошло, я беру на себя. Мой пост адресован акимиату, мэрии, но не ветеранам. Этот пакет продуктов был предназначен моему отцу тыловику, которому 91 год. Подарок ему я не показала. Я извиняюсь перед ветеранами, я не извиняюсь перед чиновниками, - заявила сегодня, 21 мая, на пресс-конференции Светлана Байтикова.

Как оказалось, "позорные" продовольственные пакеты для ветеранов ВОВ Ленинского района были предоставлены Советом ветеранов при акимиате.

- Прошу прощения в данной ситуации. В следующий раз это не повторится, и Совет ветеранов просто будет предоставлять списки организациям, желающим помочь, - отметил в свою очередь председатель городского совета ветеранов ВОВ Бишкека Эсенаман Тойгонбаев.

Перед журналистами также выступила председатель Совета ветеранов Ленинского района Валентина Касатых.

- Сейчас в нашем районе остались 26 участников войны, из них только 11 могут ходить, остальные лежачие. Самому молодому ветерану, мне, 92 года. Эти люди, что участники войны, что труженики тыла, самые уязвимые члены нашего общества, - сказала ветеран, отметив, что самое главное - это внимание.

Что касается подарков от Ленинской райадминистрации, то его собирали на условиях проведенного ранее тендера.

- Был объявлен тендер, где участвовали 3 столичных сетей магазинов. Подарки были в коробках. Глава района и его заместители лично вручали продовольственные пакеты ветеранам, - сообщила заместитель акима Ленинского района Жамал Мамытова.

Стоит отметить, что бишкекчанка Света Байтикова осталась при своем мнении – государство оказывает недостаточную помощь ветеранам ВОВ.

- На сегодняшний день было заявлено 286 ветеранов, за месяц до 9 мая умерли 5 человек, в том числе 4 тыловика и 1 участник войны. Бюджет Ленинского района составляет 1 млрд сомов. Из них - 87% идут на выплаты. И вы (Ленинская райадминистрация – ред.) сделали подарок только для 36 участникам войны, вы просто забыли о тыловиках, - резюмировала Байтикова.