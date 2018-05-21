Граждане КР и РФ пытались вывезти в Россию 100 000 пачек сигарет

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что в ходе совместной пограничной операции "Бирлик-2018" на контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка-автодорожный" при проведении специальных мероприятий пограничники совместно с сотрудниками ГКНБ КР задержали автомашину марки "Мерседес-Гигант", в которой был обнаружен груз без соответствующих документов.

Автомашина направлялась из Кыргызстана через Казахстан в Россию. При осмотре автотранспорта военнослужащие выявили более 100000 пачек табачных изделий различных марок на общую сумму более 5 миллионов сомов.

На большинстве сигаретных пачек имелись акцизные марки Таджикистана.

Лица, сопровождавшие груз, не имели при себе документов на товар и не смогли объяснить его происхождение.

За попытку провоза груза без соответствующих документов были задержаны три гражданина Кыргызстана и гражданин России.

После оформления документов груз был передан сотрудникам ГКНБ КР.