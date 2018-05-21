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Омурбека Текебаева могут освободить по "вновь открывшимся обстоятельствам"?

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- Виктория Григоренко
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Сегодня адвокаты Омурбека Текебаева с участием депутатов "Ата Мекена" проведут пресс-конференцию "О пересмотре уголовного дела Омурбека Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам".

Как сообщила VB.KG адвокат Омурбека Чиркешовича Таалайкуль Токтакунова, вскрылись определенные факты. Она утверждает, что если бы они были известны ранее, судебный орган вынес бы Текебаеву оправдательный вердикт.

- Сейчас наши прогнозы по пересмотру дела положительные. Например, только один из нюансов – события времени преступления уже говорят в пользу Текебаева. Так как ранее суд определял лишь дату событий - 13 мая 2010 года. Ни время, ни способ, ни обстоятельства утверждены не были. А согласно уголовному судопроизводству, их учитывать необходимо. И это лишь один из фактов, которые мы сегодня озвучим общественности и депутатам, - подчеркнула Токтакунова.

Напомним, политик был задержан в феврале 2017 года по подозрению в получении 1 млн долларов в 2010 году от гражданина РФ Леонида Маевского за содействие в покупке акций компании "Мегаком". Верховный суд в конце 2017 оставил в силе решение первой инстанции, приговорив Текебаева к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

URL: https://www.vb.kg/370972
Теги:
Верховный суд, парламент, приговор, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Болотбек
21.05.2018, 11:38

Интересно,совестливый человек совершивший преступление,захотелбы выйти на свободу? Думаю нет. Думается Маевский просто так заяву не накатал бы. Много слышал,что ОЧТ у многих брал деньги,с условием устроить их дела,но ...... Может люди врут? Но зачем?

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Аскар
21.05.2018, 11:54

срок теке заканчивается в 25 году, дайте ему отсидеть . так придется всех жуликов выпускать.

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