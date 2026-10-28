"Поездки по регионам и встречи с народом не являются досрочной агитацией"

Президент заявил, что его поездки по регионам и встречи с населением не являются досрочной агитацией, так как он исполняет свои прямые конституционные обязанности главы государства. Об этом он заявил в интервью порталу super.kg.

"Я действую в соответствии с законом, потому что полномочия всенародно избранного президента продолжаются до тех пор, пока следующий избранный президент не принесет присягу", - отметил он, пояснив, что действующий президент и временно исполняющий обязанности имеют разный правовой статус, а государство не может оставаться без главы ни на день.

Садыр Жапаров подчеркнул, что не призывает голосовать за себя и строго соблюдает законы: "Если бы я во время встреч с народом говорил: "Голосуйте за меня, если выберете, я сделаю то или это", тогда были бы основания говорить об агитации. Но я никого не призывал голосовать за себя. Я хорошо знаю требования закона и соблюдаю их. При этом административный ресурс на выборах не используется, а избирательная система полностью автоматизирована и защищена от вмешательства человеческого фактора", - добавил он.