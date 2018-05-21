В Кыргызстан ввезли 178 автомобилей с повышенным радиационным фоном

В целях таможенного оформления автотранспортных средств с повышенным радиационным фоном, ввезенных из Японии и прошедших дезактивацию, таможенная служба Кыргызской Республики сообщает следующее.

Проведена дезактивация 178 автотранспортных средств, завезенных из Японии.

Таможенное оформление будет произведено по единым ставкам таможенных пошлин и налогов, согласно нормам постановления ПКР "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О мерах по реализации требований статей 98, 101, 102, 105, 128, 135, 148, 153, 157, 158, 163, 176, 180, 213, 229, 232 Закона Кыргызской Республики "О таможенном регулировании в Кыргызской Республике от 10 августа 2015 года №564" от 28 марта 2018 года №165.

Необходимо отметить, что таможенное оформление автотранспортных средств, прошедших дезактивацию, будет произведено после уплаты их владельцами суммы возмещения расходов, связанных с дезактивацией и перевозкой автотранспортных средств из расчета за 1 единицу.

Расчеты произведены таможенной службой совместно с ГАООСЛХ при ПКР в рамках исполнения вышеуказанного постановления.

Заинтересованные лица могут обратиться за консультацией в Северо-Восточную таможню ГТС при ПКР.