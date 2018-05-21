Погода
$ 68.32 - 68.53
€ 80.02 - 80.87

"Парк высоких технологий" ответил на обвинения в адрес Сапара Исакова

13998  22
- Андрей Заверухин, Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан может лишиться суверенитета в области научных исследований. Об этом интернет-редакции VB.KG заявил экс-директор Института автоматики и информационных исследований НАН КР Жаныбек Шаршеналиев.

Академик Национальной академии наук поделился с VB.KG историей, которая может заинтересовать следственные органы. Речь идет о том, что институт с мировой известностью, который он возглавлял с 1993 года, указом бывшего премьер-министра Сапара Исакова оказывается на улице. Вместе со всей своей технической базой, наработками и прочим. Потому что все три этажа вместе с чердаком и подвалом так называемое правительство "технократов" решило передать (неизвестно, на каких условиях - ред.) в пользование частной компании "Парк высоких технологий". Которая, в свою очередь, финансируется Фондом Сороса, утверждает Шаршеналиев.

В настоящее время академики, члены-корреспонденты находятся в подвешенном состоянии. В любой момент, если президент страны Сооронбай Жээнбеков не вмешается в ситуацию, уникальный коллектив лишится возможности продолжать свою научную деятельность.

Институт автоматики и информационных технологий НАН КР недавно отметил свое 60-летие. За эти годы академики получили порядка 400 патентов на собственные, известные всеми миру разработки - начиная с автоматизации до телемеханизации всех объектов Киргизской ССР.

В свое время военно-промышленный комплекс СССР ставил перед институтом ряд глобальных задач. Например, вопросы управления летательными аппаратами, подводными лодками и даже космическими аппаратами.

- Неужели, руководствуясь сиюминутной выгодой отдельных чиновников, всего этого Кыргызстан может лишиться в одночасье? – возмущен Жаныбек Шаршеналиев.

P.S. После выхода материала с редакцией VB.KG связалась представитель Фонда "Сороса", которая уточнила, что эта организация не имеет никакого отношения к "Парку высоких технологий".

Позже и дирекция ПВТ высказались по поводу заявления экс-директора Института автоматики и информационных исследований НАН КР Жаныбек Шаршеналиев.

Дирекция Парка Высоких Технологий Кыргызской Республики заявляет, что также не заинтересована в том, чтобы наши ученые "остались на улице".

Позже и дирекция ПВТ высказались по поводу заявления экс-директора Института автоматики и информационных исследований НАН КР Жаныбек Шаршеналиев.

Дирекция Парка Высоких Технологий Кыргызской Республики заявляет, что также не заинтересована в том, чтобы наши ученые "остались на улице". Директор Парка Исмаилов Алтынбек внес уточнения по некоторым моментам.

Парк Высоких Технологий Кыргызской Республики (далее ПВТ КР) не является частной компанией. Учреждение ПВТ КР создано в соответствии с Законом Кыргызской Республики " О Парке высоких технологий Кыргызской Республики" который был принят в 2011 году.

Инициатива ПВТ КР является государственной поддержкой развития индустрии разработки Программного Обеспечения в КР. Основными задачами ПВТ КР является:

развитие отечественной индустрии разработки программного обеспечения, информационных новых и высоких технологий, а также предоставление услуг интерактивных сервисных центров (call-центров);

создание комплексной системы государственной поддержки отечественного наукоемкого бизнеса;

продвижение результатов научно-технической деятельности компаний на отечественном и международном рынках, увеличение экспорта разработки программного обеспечения и услуг в области информационных технологий;

привлечение инвестиций путем создания благоприятной налоговой и деловой среды для международных представителей отрасли разработки информационных технологий;

создание благоприятной среды и инфраструктуры для легализации отечественной индустрии информационных технологий;

стимулирование развития науки и образования для увеличения числа специалистов в области информационных технологий;

способствование внедрению современных мировых стандартов качества разработки программного обеспечения.

Управление ПВТ КР осуществляется Наблюдательным Советом, который состоит из 9 членов, из них: 3 члена назначаются Жогорку Кенешем Кыргызской Республики; 3 члена назначаются премьер-министром Кыргызской Республики; 3 члена назначаются профессиональным объединением производителей программных продуктов.

С помощью господдержки резиденты ПВТ произвели услуг в 2017 году на более чем 515 миллион сомов. Фонд оплаты труда дошел до 200 миллионов сомов. Резиденты отчислили более 8 миллионов сомов в Социальный фонд Кыргызской Республики и оплатили более 9 миллионов сомов подоходного налога. ПВТ КР является одной из самых успешных инициатив Правительства КР в развитии цифровой экономики КР.

Совокупный доход резидентов ПВТ КР удваивался в последние 5 лет. Фонд "Сорос-Кыргызстан" не финансирует деятельность ПВТ КР. Фондом единожды была оказана поддержка в виде разработки веб-сайта для ПВТ КР.

По вопросу о передаче здания НАН КР во временное пользование ПВТ КР:

Для выполнения поставленных задач, в частности для стимулирования развития науки и образования для увеличения числа специалистов в области информационных технологий, и из-за отсутствия помещения для этих целей, Дирекция ПВТ КР попросила Правительство КР рассмотреть возможность предоставления помещения.

После ряда встреч и обсуждений Правительство КР совместно с руководством НАН КР решили передать во временное пользование часть здания Института автоматики и информационных технологий. Дирекция ПВТ КР приветствует данное решение правительства КР и готова к сотрудничеству с НАН КР в развитии компьютерной науки и образования, но также отмечает, что не заинтересована в прекращении деятельности Института. НАН КР имеет немало помещений, которые сейчас арендуются частными компаниями. Дирекция ПВТ КР уверена, что руководство НАН КР сможет найти помещения для обеих сторон, как для Института, так и для ПВТ КР.

URL: https://www.vb.kg/370978
Теги:
коррупция, правительство, Бишкек, Кыргызстан, Сапар Исаков, Сорос-Кыргызстан, Академия наук
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Бред
21.05.2018, 14:18

Что за бред и провокация?

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Jannet Li
21.05.2018, 14:32
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 1
Комментариев: 1

Парк высоких технологий к соросу вообще не относится. Они обеспечивают себя за счет частных ИТ компаний и платят налоги в бюджет. Это самая честная организация у нас. А то что НАН не использовало здание и его забрали это их проблемы

+1
Цитировать
Жалоба модератору
нурик
21.05.2018, 15:04

Jannet Li

Парк высоких технологий к соросу вообще не относится. Они обеспечивают себя за счет частных ИТ компаний и платят налоги в бюджет. Это самая честная организация у нас. А то что НАН не использовало здание и его забрали это их проблемы

Да. Сами ничего не делают и другим не дают делать.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Азат Султанов
21.05.2018, 15:35
Карма: -6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 14
Комментариев: 15

Кыргызстанды карызга батырган 40 кадамынын бир кадамы да ишке ашпай калган окмот деп тарыхта калды уже

0
Цитировать
Жалоба модератору
Комент
21.05.2018, 15:39

Сапар Исаков в которого многиеповерили, поверили его сладким речам, на деле оказался действительно балашкой

АША. Не смог самостоятельно принимать решения, все согласовывал со своим шефом.

Просто обманул надежды очень многих. Сколько протянет в тени АША?

+1
Цитировать
таке
21.05.2018, 16:20

НАН сборище пенсионеров...

польза ноль

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Цынк
21.05.2018, 16:54

таке

НАН сборище пенсионеров...

польза ноль

Я смотрю от молодого технократа пользы много было. Весь город инеем покрылся зимой, прогрессивное правительство блин.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Azone
21.05.2018, 17:15

Ничего не делали потому что ничего им не выделяли и не стимулировали молодые кадры! А Сапар Исаков опасную игру затеял с "Таза коомом" с 100% проектом Сороса.

0
Цитировать
Жалоба модератору
обьективный
21.05.2018, 17:30

Такое - + 100

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ayperi Tynystanova
21.05.2018, 17:30
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 1
Комментариев: 8

А кто этим старикам мешал работать до этого? Бесполезные ученые...

0
Цитировать
Жалоба модератору
Гражданин
21.05.2018, 17:44

НАН КР это кучка безполезных страрикашек которые с 93 года ничего не придумали, надо закрыть эту черную дыру в бюджете кр. Те достижения который здесь перечислили это заслуги ученых ссср а не нан кр, они их заслуги себе записали

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Человек с бульвара Капуцинов
21.05.2018, 17:48

Запомните господа, эту страну погубит коррупция..

+3
Цитировать
Жалоба модератору
Сагын
21.05.2018, 18:00

Сапар Исаков в которого многиеповерили, поверили его сладким речам, на деле оказался действительно балашкой

АША. Не смог самостоятельно принимать решения, все согласовывал со своим шефом.

Просто обманул надежды очень многих. Сколько протянет в тени АША?

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Азат Султанов
21.05.2018, 18:03
Карма: -6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 14
Комментариев: 15

Сапарчик не договаривает, чьи кадры везде сидели и сидят

Конечно кадры АША и Сапарчика все вытворяли

+1
Цитировать
Жалоба модератору
12345
21.05.2018, 18:36

Бесполезные старикашки, что они могут показать. Просто штаны протирают и все.

0
Цитировать
Жалоба модератору
akademiya nauk )))))))))))))))))))
21.05.2018, 18:41

akademiya nauk )))))))))))))))))))

0
Цитировать
Жалоба модератору
Самат
21.05.2018, 18:56

любитель денег выставил вон отечественную госорганизацию на улицу, кто он такой Сапар Исаков и чем занимался свое присутствие?, на правительство скорее он занимался только набиванием свой карман на бюджетные средство любым путем.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Кыке
21.05.2018, 19:36

Сагын

Сапар Исаков в которого многиеповерили, поверили его сладким речам, на деле оказался действительно балашкой

АША. Не смог самостоятельно принимать решения, все согласовывал со своим шефом.

Просто обманул надежды очень многих. Сколько протянет в тени АША?

Сапар желторотый птенец еще... ему еще рано до политики

0
Цитировать
Жалоба модератору
Эржигит Имамов
21.05.2018, 20:49
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Академия наук-арендодатель. Нет площадей нет прибыли...

0
Цитировать
Жалоба модератору
Наблюдатель
21.05.2018, 21:09

Не сторонник и не противник С Исакова. У меня вопрос к НАН . Что вы сделали для нашей Республики после распада СССР. После  распада СССР , вы сделали какое нибудь мировое открытие? За какие заслуги выдаются звание профессор и академик? 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Мыркымбай
21.05.2018, 22:36

Да уж,институт с мировой известностью)))) На заднем плане это можно легко заметить))

0
Цитировать
Жалоба модератору
Ernist
21.05.2018, 23:47
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Дорогие наши учёные НАН,

С огромным уважением к вам и вашей академии прошу не ставить палки в колеса деятельности Парка Высоких технологий.

Парк Высоких технологий это не просто частная компания, а как само название говорит это парк. Т.е место которое привлекает наших местных молодых специалистов открывать компании, и зарубежные компании, брать на работу наших молодых ребят. Платить налоги в нашу страну, улучшать благосостояния рабочих. Это не имеет никакого отношения к Соросу. Продукты которые создают наши компании помогут бороться с коррупцией, внедрять автоматизацию, плюсов миллионы, перечислять долго.

Если мы будем мешать их деятельности, они просто переедут в соседние страны либо зарубеж. Поэтому это в наших интересах помогать развитию таких проектов как Парк Высоких технологий.

Люди не ведитесь на провации, верьте в хорошее будущее.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  