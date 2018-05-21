"Парк высоких технологий" ответил на обвинения в адрес Сапара Исакова

Кыргызстан может лишиться суверенитета в области научных исследований. Об этом интернет-редакции VB.KG заявил экс-директор Института автоматики и информационных исследований НАН КР Жаныбек Шаршеналиев.

Академик Национальной академии наук поделился с VB.KG историей, которая может заинтересовать следственные органы. Речь идет о том, что институт с мировой известностью, который он возглавлял с 1993 года, указом бывшего премьер-министра Сапара Исакова оказывается на улице. Вместе со всей своей технической базой, наработками и прочим. Потому что все три этажа вместе с чердаком и подвалом так называемое правительство "технократов" решило передать (неизвестно, на каких условиях - ред.) в пользование частной компании "Парк высоких технологий". Которая, в свою очередь, финансируется Фондом Сороса, утверждает Шаршеналиев.

В настоящее время академики, члены-корреспонденты находятся в подвешенном состоянии. В любой момент, если президент страны Сооронбай Жээнбеков не вмешается в ситуацию, уникальный коллектив лишится возможности продолжать свою научную деятельность.

Институт автоматики и информационных технологий НАН КР недавно отметил свое 60-летие. За эти годы академики получили порядка 400 патентов на собственные, известные всеми миру разработки - начиная с автоматизации до телемеханизации всех объектов Киргизской ССР.

В свое время военно-промышленный комплекс СССР ставил перед институтом ряд глобальных задач. Например, вопросы управления летательными аппаратами, подводными лодками и даже космическими аппаратами.

- Неужели, руководствуясь сиюминутной выгодой отдельных чиновников, всего этого Кыргызстан может лишиться в одночасье? – возмущен Жаныбек Шаршеналиев.

P.S. После выхода материала с редакцией VB.KG связалась представитель Фонда "Сороса", которая уточнила, что эта организация не имеет никакого отношения к "Парку высоких технологий".

Позже и дирекция ПВТ высказались по поводу заявления экс-директора Института автоматики и информационных исследований НАН КР Жаныбек Шаршеналиев.

Дирекция Парка Высоких Технологий Кыргызской Республики заявляет, что также не заинтересована в том, чтобы наши ученые "остались на улице".

Позже и дирекция ПВТ высказались по поводу заявления экс-директора Института автоматики и информационных исследований НАН КР Жаныбек Шаршеналиев.

Дирекция Парка Высоких Технологий Кыргызской Республики заявляет, что также не заинтересована в том, чтобы наши ученые "остались на улице". Директор Парка Исмаилов Алтынбек внес уточнения по некоторым моментам.

Парк Высоких Технологий Кыргызской Республики (далее ПВТ КР) не является частной компанией. Учреждение ПВТ КР создано в соответствии с Законом Кыргызской Республики " О Парке высоких технологий Кыргызской Республики" который был принят в 2011 году.

Инициатива ПВТ КР является государственной поддержкой развития индустрии разработки Программного Обеспечения в КР. Основными задачами ПВТ КР является:

развитие отечественной индустрии разработки программного обеспечения, информационных новых и высоких технологий, а также предоставление услуг интерактивных сервисных центров (call-центров);

создание комплексной системы государственной поддержки отечественного наукоемкого бизнеса;

продвижение результатов научно-технической деятельности компаний на отечественном и международном рынках, увеличение экспорта разработки программного обеспечения и услуг в области информационных технологий;

привлечение инвестиций путем создания благоприятной налоговой и деловой среды для международных представителей отрасли разработки информационных технологий;

создание благоприятной среды и инфраструктуры для легализации отечественной индустрии информационных технологий;

стимулирование развития науки и образования для увеличения числа специалистов в области информационных технологий;

способствование внедрению современных мировых стандартов качества разработки программного обеспечения.

Управление ПВТ КР осуществляется Наблюдательным Советом, который состоит из 9 членов, из них: 3 члена назначаются Жогорку Кенешем Кыргызской Республики; 3 члена назначаются премьер-министром Кыргызской Республики; 3 члена назначаются профессиональным объединением производителей программных продуктов.

С помощью господдержки резиденты ПВТ произвели услуг в 2017 году на более чем 515 миллион сомов. Фонд оплаты труда дошел до 200 миллионов сомов. Резиденты отчислили более 8 миллионов сомов в Социальный фонд Кыргызской Республики и оплатили более 9 миллионов сомов подоходного налога. ПВТ КР является одной из самых успешных инициатив Правительства КР в развитии цифровой экономики КР.

Совокупный доход резидентов ПВТ КР удваивался в последние 5 лет. Фонд "Сорос-Кыргызстан" не финансирует деятельность ПВТ КР. Фондом единожды была оказана поддержка в виде разработки веб-сайта для ПВТ КР.

По вопросу о передаче здания НАН КР во временное пользование ПВТ КР:

Для выполнения поставленных задач, в частности для стимулирования развития науки и образования для увеличения числа специалистов в области информационных технологий, и из-за отсутствия помещения для этих целей, Дирекция ПВТ КР попросила Правительство КР рассмотреть возможность предоставления помещения.

После ряда встреч и обсуждений Правительство КР совместно с руководством НАН КР решили передать во временное пользование часть здания Института автоматики и информационных технологий. Дирекция ПВТ КР приветствует данное решение правительства КР и готова к сотрудничеству с НАН КР в развитии компьютерной науки и образования, но также отмечает, что не заинтересована в прекращении деятельности Института. НАН КР имеет немало помещений, которые сейчас арендуются частными компаниями. Дирекция ПВТ КР уверена, что руководство НАН КР сможет найти помещения для обеих сторон, как для Института, так и для ПВТ КР.