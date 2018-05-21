Юрист: Для пересмотра дела Текебаева его адвокатам нужен серьезный козырь

Адвокаты Омурбека Текебаева готовы передать документы в Генеральную прокуратуру для пересмотра его дела. Данная процедура может занять 10-15 дней, так как имеются серьезные основания. Об этом они сообщили на пресс-конференции.

Юрист Кайрат Осмоналиев усомнился в столь скором решении со стороны надзорного органа. По словам профессора юридических наук, адвокаты просто пытаются поймать политически удачное время.

- Дело небезнадежное. Иногда политика превалирует над законом. Что же касается защитников Омурбека Чиркешовича, то они ищут любой шанс и зацепки для его оправдания. Однако те юридические нормы, на которые они ссылаются в своем заявлении, подразумевают наличие неизвестных и ранее неозвученных фактов или обстоятельств. И если у них есть такой козырь, то "организовать" пересмотр дела вполне возможно. Так, согласно статье 384 "Уголовно-процессуального кодекса КР", вновь открывшимися обстоятельствами является и привлечение к ответственности или признание вины следователями, оперативными сотрудниками, представителями прокуратуры и суда, потерпевшими. Возбуждение в отношение них уголовного дела по факту вынесения неправомочного решения также может служить "вновь открывшимся обстоятельством". А, значит, адвокатам Текебаева надо либо пересажать всех участников процесса, либо действительно оперировать серьезным и ранее неизвестным фактом, - отметил VB.KG Осмоналиев.

Только при таком раскладе они могут обратиться в правоохранительные органы, прокуратуру, рассчитывая на положительный вердикт. Однако лишь надзорный орган вправе считать предложенные защитниками аргументы "вновь открывшимися", или нет.

- Сейчас же, на мой взгляд, они, видя, как меняется политическая ситуация, пытаются добиться освобождения Текебаева. Тем не менее, никто не может давить на суд. Конечно, политика зачастую насилует право. Но в случае с Текебаевым доказать что-то - очень большой труд, - подчеркнул Осмоналиев.

В заключении беседы юрист добавил, что по-человечески он понимает положение Текебаева, но и юридические нормы никто не отменял.