Погода
$ 68.32 - 68.53
€ 80.02 - 80.87

Фонд Сороса к Парку высоких технологий отношения не имеет

149  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

- Фонд Сороса к Парку высоких технологий никакого отношения не имеет, - в ответ на заявление экс-директор Института автоматики и информационных исследований НАН КР Жаныбека Шаршеналиева заявила координатор по связям с общественностью Фонда Акжибек Бейшебаева.

По ее словам, все сотрудничество сводилось к помощи при создании сайта Парка высоких технологий.

Уточним, в 2013 году в Кыргызстане был создан Парк высоких технологий. В том же году были зарегистрированы первые его резиденты. Главной задачей ПВТ стало развитие индустрии разработки программного обеспечения.

В состав наблюдательного совета входят девять членов. В частности, трое назначаются Жогорку Кенешем, трое - премьер-министром и еще трое - профессиональным объединением производителей программных продуктов.

Для справки: наблюдательный совет - это руководящий орган, осуществляющий общий контроль и управление деятельностью Парка высоких технологий Кыргызской Республики. Обеспечивает выработку и подготовку рекомендаций и предложений для дирекции Парка высоких технологий КР по развитию отечественной индустрии программного обеспечения и услуг в области информационных технологий. Все лица, назначаемые в члены наблюдательного совета, должны иметь высшее образование и опыт работы на руководящей должности не менее трех лет.

Члены Cовета от Жогорку Кенеша КР:

Исаков Э.К., Жолболдуев П.Б., Иманалиева А.К.

Члены Cовета от Правительства КР:

Омуралиев М.Ж., Бердалиев Б.Ч., Курманова А.Э.

Члены Cовета от бизнеса:

А. Абакиров, Т. Мамбеталиева, Л. Самыкбаева.

Все члены наблюдательного совета, включая председателя, назначаются сроком на три года и не более двух сроков подряд. Председатель наблюдательного совета назначается премьер-министром Кыргызской Республики из числа членов наблюдательного совета. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением премьер-министра Кыргызской Республики.

Члены наблюдательного совета обязаны готовить предложения для Правительства по созданию в Кыргызстане благоприятных условий для развития ПВТ; содействовать созданию и развитию производств, основанных на новых и высоких технологиях; обеспечить взаимодействие государственных органов и органов местного самоуправления по направлениям деятельности ПВТ; содействовать созданию благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, а также высококвалифицированных специалистов в сферу новых и высоких технологий по направлениям деятельности ПВТ; содействие увеличению экспорта товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности резидентами ПВТ.

URL: https://www.vb.kg/370983
Теги:
Сапар Исаков, Сорос-Кыргызстан, Академия наук, информационные технологии, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
Чел
21.05.2018, 18:04

Чья бы корова мычала, а ваша бы молчала.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  