Фонд Сороса к Парку высоких технологий отношения не имеет

- Фонд Сороса к Парку высоких технологий никакого отношения не имеет, - в ответ на заявление экс-директор Института автоматики и информационных исследований НАН КР Жаныбека Шаршеналиева заявила координатор по связям с общественностью Фонда Акжибек Бейшебаева.

По ее словам, все сотрудничество сводилось к помощи при создании сайта Парка высоких технологий.

Уточним, в 2013 году в Кыргызстане был создан Парк высоких технологий. В том же году были зарегистрированы первые его резиденты. Главной задачей ПВТ стало развитие индустрии разработки программного обеспечения.

В состав наблюдательного совета входят девять членов. В частности, трое назначаются Жогорку Кенешем, трое - премьер-министром и еще трое - профессиональным объединением производителей программных продуктов.

Для справки: наблюдательный совет - это руководящий орган, осуществляющий общий контроль и управление деятельностью Парка высоких технологий Кыргызской Республики. Обеспечивает выработку и подготовку рекомендаций и предложений для дирекции Парка высоких технологий КР по развитию отечественной индустрии программного обеспечения и услуг в области информационных технологий. Все лица, назначаемые в члены наблюдательного совета, должны иметь высшее образование и опыт работы на руководящей должности не менее трех лет.

Члены Cовета от Жогорку Кенеша КР:

Исаков Э.К., Жолболдуев П.Б., Иманалиева А.К.

Члены Cовета от Правительства КР:

Омуралиев М.Ж., Бердалиев Б.Ч., Курманова А.Э.

Члены Cовета от бизнеса:

А. Абакиров, Т. Мамбеталиева, Л. Самыкбаева.

Все члены наблюдательного совета, включая председателя, назначаются сроком на три года и не более двух сроков подряд. Председатель наблюдательного совета назначается премьер-министром Кыргызской Республики из числа членов наблюдательного совета. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением премьер-министра Кыргызской Республики.

Члены наблюдательного совета обязаны готовить предложения для Правительства по созданию в Кыргызстане благоприятных условий для развития ПВТ; содействовать созданию и развитию производств, основанных на новых и высоких технологиях; обеспечить взаимодействие государственных органов и органов местного самоуправления по направлениям деятельности ПВТ; содействовать созданию благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, а также высококвалифицированных специалистов в сферу новых и высоких технологий по направлениям деятельности ПВТ; содействие увеличению экспорта товаров (работ, услуг), имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности резидентами ПВТ.