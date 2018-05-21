Панкратов: необходимо разобраться в возникших в молочной отрасли проблемах

В Министерстве экономики прошло рабочее совещание, на котором глава ведомства Олег Панкратов озвучил поступившее к нему обращение со стороны мелких производителей молочной продукции Таласской области.

"Поступила информация о том, что скупщики молока приобретают у населения сырье по заниженным ценам, тогда как хозяйства реализуют молоко в соответствии с рыночными расценками. Прошу все профильные подразделения провести мониторинг не только по Таласской, но и другим областям, выяснить существующее положение", - заявил Олег Панкратов.

Министр дал поручение на основе результатов мониторинга дать предложение, как можно решить проблему. Привлечь к работе в этом направлении, если это будет необходимо, Государственную антимонопольную службу при Правительстве Кыргызской Республики и другие причастные ведомства и структуры.

"Также необходимо провести встречи и разъяснительную работу с участниками этого сектора. Выяснить, могут ли мелкие производители реализовывать свою продукцию напрямую молочным заводам, без участия посредников. Нужно помочь людям решить эту проблему", - подчеркнул Панкратов.

Справочно: На сегодняшний день в Таласской области действует 4 завода по изготовлению молочной продукции. Поставки производятся в Бишкек и Чуйскую область, Республику Казахстан, местным потребителям.