Неизвестные "украли личность" бишкекчанки и разжигают межнац

В последние два дня по различным кыргызстанским группам Facebook "вирусом" разошелся скрин сообщения некой Елены Журавской. Пост мы этот публиковать не будем, но суть - агрессивное, унизительное высказывание в адрес кыргызского народа.

Мы нашли аккаунт Елены Журавской. И, конечно же, задали ей вопрос - писала ли она тот пост?

- Нет. Это писала не я. Кто-то создал копию моего профиля. И вот это написал. Я об этом узнала вчера ночью (на момент публикации материала - позавчера - ред.). Я не знаю, кому и зачем это было нужно. Не понимаю. Я написала в службу поддержки Фейсбука, профиль удалили. И как теперь выяснить, кто это сделал, я не имею никакого понятия . Это же с каждым может случиться. Ведь профиль мой настоящий открыт. Скачать фото - нет проблем... - констатирует Елена.

Бишкекчанка, ставшая жертвой, скажем так, "кражи личности" (термин, обычно используемый для финансовых махинаций - ред.), рассказала, что ей уже начали поступать угрозы.

- Какая же это грязь... Меня как будто в ней искупали. Не могу успокоиться, - делится жертва кибер-преступников.

Мы посоветовали Елене обратиться ГУВД Бишкека, где в т.ч. занимаются расследованием киберпреступлений. Что она и сделала.

- Я написала заявление. Но пока я была в ГУВД, кто-то создал еще два аккаунта с моим именем, но уже без фотографий, и опять писал ужасные вещи. Не знаю, что делать, - в отчаянии говорит Елена.

Что же касается угроз, Журавская терпеливо каждому, кто ей написал, ответила. Все, утверждает женщина, извинились. И уже в свою очередь стали защищать Елену и публиковать информацию, что все происходящее - провокация.

- Я прекрасно понимаю этих людей. Ну или стараюсь понять. Люди были в бешенстве, - оправдывает Елена тех, кто угрожал и проклинал ее. - Все мои коллеги просто в шоке. Я простой риелтор, бабушка двоих внуков. Обыкновенный человек. Не понимаю, кому и зачем это нужно.

На эти вопросы уже должно ответить следствие. Возможно, это личная месть Елене ну или сознательное разжигание межнациональной розни.

А вот, какое сообщение по поводу происходящего опубликовал коллега Елены Нурик Аттокуров.

Урматту кыргызстандыктар, кыргыз элим, бүгүн мени менен чогуу иштешкен коллегамдын атынан (Елена Журавская) фейк фейсбук баракчасы ачылып, кыргыз элин жамандап жазган. Маалыматты тактап алып жазыныздар!!! Елена Журавская менен чогуу иштешебиз, адамгерчиликтүү жакшы адам. Бөлүшүп коюңуздар!!! Здравствуйте уважаемые Фейсбукчане, тут только создали "файковый аккаунт" от имени моей коллеги Елены Журавской и выложили ее фото. Для разжигания межнациональной вражды от ее имени специально пишутся в адрес кыргызского народа! Не верьте!!! Не поддавайтесь провокации!!! Я знаю ее лично, она моя коллега, и не могла она такое написать!!! Она очень позитивный и жизнерадостный человек! Она уже обратилась в правоохранительные органы и написала заявление!!! Прежде чем комментировать, можно уточнить IP адрес. Пожалуйста, люди, дорогие кыргызстанцы, не поддавайтесь провокации!!! Люди добрые поделитесь максимально!!!

Редакция VB.KG будет отслеживать развитие этой истории. Очень важно, чтобы совершившие это злодеяние были найдены и наказаны. Потому что, к сожалению, Елена права, и подобная ситуация может случиться с каждым.