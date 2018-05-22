Владелец горевшей ночью стройки - брат экс-руководителя АПКР Жороева?

Накануне, 21 мая, в 21.42 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Асанбай. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ведомства. Позвонившие в службу утверждали, что горит верхний этаж недостроенного дома на пересечении улиц Токомбаева/Куттубаева.

По приезду спасателей выяснилось, что горит опалубка на 11 этаже из 12-ти возведенных.

Тушением занимались 5 пожарных расчетов. В 22.44 очаг возгорания был локализован, еще через час ликвидирован полностью. Площадь возгорания – 200 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Причин, по которым произошло возгорание, пока нет. Начато следствие.

Нашей редакции удалось выяснить, что пожар произошел в ЖК Керемет LIFE. Застройщик – строительная компания Керемет Констракшн, планирует завершить объект в конце 2018 года. Стоимость кв.м. в элитке будет составлять от 45 тысяч сомов.

Связаться с руководством компании не удалось – никого из них не оказалось на месте. Однако факт пожара на строящемся объекте ЖК Керемет LIFE в приемной подтвердили.

На сайте застройщика в разделе "о компании" указана информация только о том, что сегодня "Керемет Констракшн" является перспективной и динамично развивающейся компанией на строительном рынке Кыргызстана с 2012 года. Используя передовой опыт в строительстве жилых домов, современные технологии и высококачественные материалы, она строит надёжные и комфортные дома.

Согласно базе Министерства юстиции КР, учредителем и директором ОсОО "Керемет Констракшн" является Джороев Эркинбек Таирович.

P.S. Примечательно, что в общественно-политической жизни Кыргызстана уже известен один (Д)Жороев - тоже Таирович, только Каныбек. Экс-руководитель аппарата президента Кыргызстана, он был арестован 29 апреля 2010 года сотрудниками ГКНБ по делу "событий 7-8 апреля". Добровольно явился в комитет для дачи показаний, где и был задержан. С 18 мая 2010 помещен под домашний арест. 22 ноября 2010 из-за неявки в суд переведен в СИЗО. В мае 2011 г. вновь переведен под домашний арест.

24 июля 2014 г. Военным судом Бишкекского гарнизона Жороев Каныбек Таирович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.304 (Злоупотребление должностным положением) УК Кыргызской Республики и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) лет с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Мера пресечения изменена, был взят под стражу в зале суда, с содержанием в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики до вступления приговора в законную силу.

Имеют ли эти люди друг к другу какое-то отношение, утверждать не беремся.

А вот видео, которое сняли жители соседних домов сегодня ночью. Автор - пользователь Facebook Рамиля Азизова утверждает, что даже через дорогу было слышно, как "там все трещит от огня". "Часть балок и крыши обвалилась...".