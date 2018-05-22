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Браконьеры-чиновники выловили почти все запасы рыбы Иссык-Куля

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- Виктория Григоренко
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Накануне президент КР Сооронбай Жээнбеков отменил ранее действовавший Указ "О мерах по сохранению и увеличению рыбных запасов в озерах Иссык-Куль, Сон-Куль и других водоемах КР" от 10 января 2008 года № 7".

Снятие моратория разделило общественность на две группы: тех, кто счел такое решение главы государства верным, и ярых противников подобного шага. Последние уверены, что после отмены данного указа про рыбный промысел на Иссык-Куле можно забыть окончательно.

Однако председатель Кыргызского Союза охотников и рыболовов Николай Задорожный уверен, что наличие данного моратория никак не спасало рыбу в отечественных озерах.

- Какой толк от этого запрета, если государство не выделяет деньги на пополнение запасов рыбы и не борется с браконьерством, которое цветет пышным цветом? И это касается не только рыбного промысла, но и животных ресурсов. Поэтому, считаю, что запрет существовал только на бумаге и не более, - пояснил VB.KG Задорожный.

Председатель Кыргызохотрыболовсоюза отметил, что опасаться потери рыбы от такого шаге бессмысленно – озеро практически пустое.

- Браконьеры выловили почти все запасы рыбы, и речь не только об Иссык-Куле. И это, к сожалению, не простые люди, а различные чиновники и богачи, которые делают это под прикрытием профильных госорганов. И именно с этими фактами надо бороться в первую очередь, - уверен Задорожный. - Плюс определенной диверсией со стороны государства я считаю запуск еще в советские годы в Жемчужину Кыргызстана судака, а затем и проникновение в нее радужной форели.

- По своей природе последние - хищные рыбы, несвойственные для озера. И чебак – главное достояние Иссык-Куля - стал для нее кормовой базой. А так как питаться хищникам надо, то это в разы снизило численность чебачка, которого потихоньку добивают браконьеры. А так как корма для судака и форели стало меньше, то их количество и размер стали также минимальны, - подчеркнул Задорожный.

Председатель рыболовсоюза вернулся к теме отмене моратория, уточнив, почему приветствует данную инициативу главы КР.

- Практика неоднократно доказывала, что государство – плохой собственник. Проекты, программы, моратории существуют, как ни печально, лишь на бумаге. Финансирования на развитие природных богатств нет. В итоге это лишь ухудшает ситуацию, а не помогает ее восстановлению. Чтобы решить проблему, необходим собственник, заинтересованный в защите и увеличении рыбных запасов Иссык-Куля и других озер. Со стороны правительства нужна реальная программа развития с привлечением ученых, специалистов-рыболов. А отмена или подписание документов так и останется при нынешнем масштабе проблемы лишь подписью на бумаге и не более, - заключил Задорожный.

URL: https://www.vb.kg/370989
Теги:
Иссык-Кульская область, мораторий, президент, рыбное хозяйство, Кыргызстан
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Комментарии
Жибек
22.05.2018, 15:14

Остановите бепредел??!!

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