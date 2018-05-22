Спасло чудо: попавшие под грузовик отделались ушибами

Ранее "Вечерка" опубликовала видео с авторегистратора, на котором грузовик сбивает переходящих дорогу пешеходов. Комментируя произошедшее, очевидец заявил, что оба пешехода чудом остались живы.

В пресс-службе УОБДД Чуйской области факт ДТП подтвердили. Автонаезд на пешеходов грузовиком MAN произошел примерно в 16.00 по объездной дороге Алматы-Бишкек-Ташкент. Пострадавшие не женщина с мальчиком, как сообщалось ранее, а два мальчика-подростка 2005, 2012 года рождения.

- Дети выбежали на дорогу. Только потому, что грузовик не успел набрать скорость – они получили незначительные травмы. Скорая отвезла их в 3-ю детскую больницу. Их осмотрели врачи, и отправили на амбулаторное лечение, - отметили в пресс-службе ведомства.

Ответственность для водителя, совершившего автонаезд, изберет суд.

Пока грузовик водворен на штрафстоянку. По данному делу ведется следствие.