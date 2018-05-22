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Записаться к врачам теперь можно будет через интернет-портал

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- ВБ
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21 мая 2018 года в Центре семейной медицины №8 г. Бишкек состоялось открытие проекта "Электронная запись на прием к врачам", сообщает пресс-служба Минздрава КР.

В мероприятии приняли участие депутат ЖК КР Альфия Самигулина, министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев, глава Свердловского района Бишкека Самарбек Болотбеков, представители Аппарата Правительства КР, Швейцарского проекта "Автономия организаций здравоохранения" и руководители ЦСМ г.Бишкек.

Проект является одним из важных направлений реализации электронного здравоохранения и перевода услуг здравоохранения в электронный формат в рамках общенациональной программы Таза Коом. Развитие электронного здравоохранения должно способствовать обеспечению доступности получения всех видов медицинской помощи жителями и позволить внедрение электронных сервисов для пациентов, через которые можно записаться к врачу, посмотреть свою историю болезни, разместить заказы на лекарства в аптеках и т.д.

Для улучшения обратной связи с пациентами был запущен портал пациентов www.services.med.kg, обеспечивающий сервис "Электронной записи на прием к врачам" (Электронная регистратура). Данная система предназначена для предоставления возможности пациентам записаться на прием к врачам через Интернет. Внедрение системы позволит уменьшить очереди пациентов на прием к врачам и повысить качество оказания медицинской помощи в организациях здравоохранения. Также система обеспечит более чёткий учет работы врачей и информации об очередях.

Учитывая высокую значимость результатов данного проекта, Министерство здравоохранения КР планирует дальнейшее совершенствование и расширение функций электронного сервиса и создать условия для быстрого распространения ее в других Центрах семейной медицины г.Бишкек.

В разрабатываемом портале пациентов ожидается внедрение следующих услуг:

- Доступ к собственным клиническим данным – данным электронного паспорта здоровья;

- Получение различных справок, результатов анализов и диагностических исследований.

URL: https://www.vb.kg/370993
Теги:
Минздрав, ЦСМ, Бишкек, Кыргызстан, Таза коом
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