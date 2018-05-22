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Водители большегрузов КР устроили забастовку и не пропускают грузы

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане идет забастовка водителей большегрузов совместно с их коллегами из Казахстана и Узбекистана. Об этом VB.KG сообщил председатель Ассоциации грузоперевозчиков Темирбек Шабданалиев.

По его словам, водители выступают против низких тарифов и засилья рынка так называемыми "желтыми номерами" - турецкими, китайскими и российскими компаниями, работающими в сфере грузоперевозок под прикрытием совместных предприятий.

- Они сбивают цены, и в итоге наши отечественные водители не вытягивают затраты на обслуживание авто и содержания семей. Что касается забастовки, то инициатива исходила изначально от кыргызов и казахов, но позже к демаршу присоединился и ряд узбекских перевозчиков. Сначала бастовали точечно – 5 и 10 мая, а с недавнего времени "бойкот заказов" перерос в бессрочный. Он продлится до тех пор, пока правительство не сделает попытку защитить отечественный рынок. Но пока ни с Минтранса, ни с Агентства автомобильного транспорта по югу к ним никто не выходил, - утверждает Шабданалиев в разговоре с VB.KG.

Председатель Ассоциации отметил, что на данный момент к забастовке присоединились не все перевозчики, но не исключил возможности ее массового охвата.

Примечательно, что жертвами сложившейся ситуации уже стали кыргызстанские предприниматели. Как они отмечают в соцсетях, водители обещают не пропускать их товар до конца мая. Это может обернуться для бизнеса немалыми убытками, особенно, когда речь идет о скоропортящемся товаре.

URL: https://www.vb.kg/370994
Теги:
бизнес, грузоперевозки, забастовка, Ошская область, Кыргызстан
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Комментарии
Чел
22.05.2018, 12:48

Кем себя они возомнили? Когда получали сверхприбыли все в трубочку молчали. А как прижали, так давай свои права качать. Бастуйте, выражайте свое недовольство, но не во вред окружающим.

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