Мажоритарная система в Кыргызстане: народ хочет, политики против?

Депутат Мирлан Бакиров ("Онугуу-прогресс") вынес на общественное обсуждение проект Конституционного Закона КР "О внесении изменений в Конституционный Закон КР "О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР", который позволит избирателям голосовать непосредственно за каждого кандидата, а не за партию в целом. Об этом парламентарий заявил в беседе с VB.KG.

По словам Бакирова, данная норма исключит ставшую "традицией" перетасовку списков прошедших в ЖК депутатов.

- Это законодательная норма создаст равные условия для всех кандидатов, сохранит региональный и гендерный баланс. Так как на предыдущих парламентских выборах избирателей лишили осознанного выбора. Им было предложено избрать одну из 14 партий. При этом, список кандидатов в каждой был не менее 120 человек. в итоге "общепартийная" сумма кандидатов превысила две тысячи. Отследить их всех гражданам просто нереально. Поэтому я предлагаю разделить всех кандидатов на 115 округов, плюс 5 свободных мандатов. То есть партия сможет охватить все города и регионы. От каждого политобъединения в округе будет выдвигаться по одному кандидату. И по итогам голосования ЦИК как арбитр будет принимать решение о формировании партийного списка из числа прошедших в ЖК кандидатов. То есть голосование будет проходить практически поименно, но в то же время по партийным спискам, - подчеркнул Мирлан Бакиров.

Это, по мнению депутата ЖК, улучшит взаимодействие между представителями законодательного органа и электоратом.

- Народ будет понимать, что в парламенте сидит выбранный непосредственно ими представитель, а не появившейся там после перетасовки окончательного партийного списка. Это, в свою очередь, подстегнет нардепов более ответственно подходить к своей работе. Однако для того, чтобы законопроект "прошел" парламент, необходимо одобрение примерно 80 депутатов. Пока по этому поводу существуют разные мнения. Но, уверен, что в процессе рассмотрения данной инициативы мы придем к консенсусу, - считает Бакиров.

На просьбу редакции VB.KG включить в предлагаемый проект закона и норму по отзыву "недобросовестных" парламентариев, Мирлан Бакиров ответил:

- Пока она не предусмотрена, так как требует внесения поправок в Конституцию КР. Но, вполне возможно, что в процессе работы это будет предложено сделать, как общественностью, так и самими представителями ЖК.

Напомним, спустя несколько недель после парламентских выборов 4 октября 2015 года в Кыргызстане в партиях, прошедших в ЖК, произошел скандал, связанный с внезапными многочисленными заявлениями о "добровольном выходе из списка кандидатов".

В течение десяти дней после выборов из некоторых объединений выбыло около 140 человек, 70 из которых оказались членами партии "Республика - Ата Журт". По официальной версии, они массово написали заявления о "добровольном выходе из списка кандидатов".

Отечественные политологи также неоднократно отмечали, что подобная подтасовка кандидатов в списках партий после голосования воспринимается избирателями как обман. И предлагали вернуть практику одномандатного голосования.