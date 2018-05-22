Шамиль Бердалиев вернулся в Таможню. Чей он человек?

Премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение о назначение Бердалиева Шамиля Шамшиевича первым заместителем председателя Государственной таможенной службы.

Ранее занимавший эту должность Жениш Исаков уволен "по собственному" желанию. Документ также подписал глава правительства Кыргызстана.

Отметим, что Шамиль Бердалиев уже занимал должность заместителя Государственной таможенной службы при Правительстве КР с 2014 по 2017 гг. Бердалиев работал при Адамкуле Жунусове и Азамате Сулайманове.