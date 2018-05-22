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"Конец света" в Астане - от сильнейшего урагана упал кран, слетела кровля

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- Виктория Григоренко
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Астанинцы массово выкладывают в соцсетях и пересылают в мессендежрах фото и видео сильного урагана, начавшегося в столице Казахстана сегодня днем, передает Tengrinews.kz.

По данным казахстанского издания со ссылкой на КЧС РК, зафиксированы случаи повреждения облицовочной плитки на стенах Национального музея, срыв кровли в школе № 3 в поселке Мичурино, а также срыв кровли в частном доме.

"Информация о пострадавших людях на службу 112 не поступала", - отметили в чрезвычайном ведомстве соседнего государства. Как отмечают казахстанские пользователи соцсетей, ураган сопровождался ливнем и градом.

Пользователь Facebook, житель Астаны Rauan Eskali опубликовал видео, на котором сильный ветер срывает лавочки во дворе многоэтажного дома.

"Астану посетил "конец света". За 15 минут штормовой ливень, песчаная буря, град пронеслись по Астане. Сильный ветер выбил стекла здания торгового центра, расположенного по улице Достык. Оконные рамы рухнули на стоявший у ТРЦ автомобиль", - поделился Rauan Eskali.

Уточняется, что ненастье пронеслось по Астане примерно 4 часа назад.

URL: https://www.vb.kg/371011
Теги:
Казахстан, штормовое предупреждение
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