Почти 1 000 000 сомов присвоили сотрудники больницы из ее бюджета

Прокуратурой города Кызыл-Кия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 305 (превышение должностных полномочий) и 171 (присвоение или растрата вверенного имущества) Уголовного кодекса КР, по факту причинения материального ущерба государству в крупном размере.

Установлено, что с июня по декабрь 2017 года Кызыл-Кийской межрайонной противотуберкулезной больницей были проведены конкурсы на закупку хозяйственных, строительных материалов и различных услуг. Победителем был признан частный предприниматель М.Н. После чего с данным предпринимателем были заключены соответствующие договора на общую сумму 1 млн 67 тысяч сомов, согласно которым финансовые средства перечислялись на расчетный счет предпринимателя в банке.

Однако предусмотренные договорами хозяйственные товары и строительные материалы фактически не поступали на склад больницы, а услуги выполнялись частично. При этом работники вышеотмеченной больницы М.Б. и Ж.М. по доверенности предпринимателя М.Н. получали из банка ранее перечисленные денежные средства. Общая сумма полученных и присвоенных денежных средств составляет 870 тысяч сомов.

Также выявлено, что в 2017 году работники указанного медучреждения М.Б. и Г.А., имея доступ к карте получателя бюджетных средств больницы, присвоили денежные средства в сумме 100 тыс. сомов.

В результате противоправных действий должностных лиц и работников Кызыл-Кийской межрайонной противотуберкулезной больницы государству причинен материальный ущерб на сумму 970 тыс. сомов. Данное уголовное дело передано в компетентный орган для организации расследования.