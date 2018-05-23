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Дождь, грозы, ветер до 20 метров в секунду... А вы хотели солнце?

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- ВБ
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23 мая на большей части территории Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областей дожди, грозы, в горных районах снег. В зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей осадки интенсивные.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

23 мая в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районам Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей селеопасно.

Прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 23-26 мая

23 мая на большей части территории Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в горных, предгорных районах Чуйской, Таласской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей осадки интенсивные. В долинных районах Чуйской, Таласской областей без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, днем по акватории оз. Иссык-Куль с порывами до 15-20 м/с.

24 мая ночью временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Днем в Нарынской, Иссык-Кульской областях дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории оз.Иссык-Куль и в зоне земледелия Нарынской области с порывами до 15-20 м/с.

25-26 мая без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 27-28 мая

27 мая и ночью 28 мая без осадков, 28 мая днем возможен дождь. Небольшое понижение температуры воздуха.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 23-24 мая

23 мая ночью и в первой половине дня без осадков, к вечеру кратковременный дождь, гроза. 24 мая ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз погоды по городу Ош на 23-24 мая

22-23 мая и 24 мая ночью временами дождь, гроза. 24 мая днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

URL: https://www.vb.kg/371027
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение
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