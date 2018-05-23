Президент дал генпрокурору карт-бланш - ждать новых арестов?

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 мая, принял Генерального прокурора Кыргызской Республики Откурбека Джамшитова.

Генпрокурор представил информацию об исполнении решения Совета безопасности Кыргызской Республики от 8 февраля 2018 года, принимаемых мерах по реализации решения Совета по судебной реформе при Президенте Кыргызской Республики от 17 мая 2018 года и Указа Президента Кыргызской Республики от 22 мая 2018 года "О некоторых мерах, принимаемых в рамках проводимой судебной реформы".

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что работа органов прокуратуры по противодействию коррупции должна быть продолжена, и для достижения поставленных целей необходимо использовать все имеющиеся ресурсы.

Глава государства обратил особое внимание на исполнение недавно подписанных им документов - решение Совета по судебной реформе при Президенте и Указ, направленный на продвижение проводимой судебно-правовой реформы

"Сотрудники Генеральной прокуратуры должны стоять во главе борьбы с коррупцией, остановить ее разгул", - подчеркнул Президент.

Откурбек Джамшитов сообщил, что Генеральной прокуратурой создано несколько рабочих групп, на которые возложена проработка вопросов, связанных с исполнением поставленных задач.