Стать "жертвой произвола системы" у Саляновой уже не получится

Накануне Верховный суд Кыргызстана оставил в силе решение первых двух инстанций в отношении экс-генпрокурора КР Аиды Саляновой – 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее ребенком 14 лет.

Сама депутат фракции "Ата –Мекен" назвала решение судебного органа необъективным.

"Слова президента о справедливости в судебной системе остались словами, или же судьи не считаются с президентом", - подчеркнула представителям СМИ Салянова.

Символично, что о несправедливости самой Саляновой говорилось много. Напомним, ее карьерный взлет начался аккурат после событий 2010 года. До этого она занимала пост статс-секретаря Минюста КР. Но уже в декабре 2010 стала полпредом президента республики в ЖК. Причем, проработав там около года, в 2011 году она неожиданно для всех стала главой надзорного органа, правда, до 2015 года.

Многие эксперты тогда объясняли такое "стечение обстоятельств" тем, что она в свое время участвовала в национализации имущества беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.

Именно Салянова тогда выдавала необходимые декреты и заявляла, что "они имеют силу закона, потому что об этом был декрет", разъясняя недовольным их правовой статус. То есть, по сути, являлась правой рукой представителей власти, которую обвиняет сейчас. Тем более, зная, как работают эти механизмы изнутри.

Неоднократно в лентах СМИ бушевали скандалы, в которых также фигурировала фамилия Саляновой. Например, в 2012 ее связывали с побегом из больницы Ахмата Бакиева, брата Курманбека Бакиева. И хотя она заявляла, что завершит уголовное дело по его бегству в короткие сроки, этого так и не случилось.

Почти освободила Салянова и известного в Кыргызстане кримавторитета Азиза Батукаева. На тот момент он отбывал наказание в Нарынской тюрьме. Однако вдруг выяснилось, что осужденный "смертельно болен – рак крови последней стадии". Он вышел на свободу "подлечиться" и сбежал в Чечню, где сейчас, судя по поступающей из этой республики информации, живет себе вполне счастливо. Сама экс-генпрокурор тогда лишь объяснила свой поступок тем, что "лечению в условиях страны кримавторитет Батукаев не подлежал".

Лично заводила Салянова уголовные дела на оппонентов Алмазбека Атамбаева - Камчыбека Ташиева, Садыра Жапарова, Таланта Мамытова, Ахметбека Келдибекова.

А вот противником власти экс-генпрокурор стала после того, как в 2015 году ее мужа Бакыта Салянова обвинили в коррупции и осудили. Тогда она приняла решение перейти на сторону оппозиции, пополнив ряды "Ата-Мекена". Последние были не против такого обиженного на власть союзника.

Как заметил в беседе с VB.KG профессор юридических наук, политолог Кайрат Осмоналиев, представить себя жертвой политического произвола Аиде Саляновой, к ее сожалению, не получится.

- То, что она сейчас называет судебную систему необъективной и несправедливой – лукавство. Да и упрекать в отсутствии реформ генпрокуратуру не ей. Ведь и сама Аида Женишбековна не смогла их реализовать за четыре года руководства ведомством.

Юрист обратил внимание, что все три суда - и при Атамбаеве, и теперь, уже при Жээнбекове, проявили солидарность во мнении о виновности Саляновой.

- А вот ее обвинения в адрес Жээнбекова по поводу отсутствия подвижек в судебной системе я считаю совершенно некорректными. Она как экс-глава генпрокуратуры, представляющая юридическую ветвь власти, должна понимать, что президент не может вмешиваться в решение судебных органов и давать им какие-либо указания, - подчеркнул Осмоналиев.

Да и как может обвинять в несправедливости систему человек, ранее допускавший явные перегибы, задался вопросом Осмоналиев.

- Например, почему она не выставила такие приоритеты будучи руководителем надзорного органа, скажем, по делу экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева или Ахматбека Келдибекова? Хотя именно Салянова тогда была "винтиком", представляющим политику Алмазбека Атамбаева, и выступала в роли "карающего меча". Это уж точно не прибавляет ей уважения и сочувствия. Да и роль борца с коррупцией ей явно не подходит, слишком уж много фактов играют против нее, - добавил он.

Напомним, на депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Аиду Салянову завели уголовное дело. Генеральная прокуратура и ГКНБ обвинили Салянову в том, что будучи главой Минюста она незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, находящемуся в розыске после апрельских событий 2010 года. После того, как стало совершенно очевидно, что между двумя президентами - бывшим и нынешним, пробежала очень большая черная кошка, сторонники Аиды Саляновой, сама она, представители неправительственного сектора буквально закидали информационное пространство заявлениями, призывами к Сооронбаю Жээнбекову отменить, пересмотреть решение в отношении экс-генпрокурора. Что, по сути, было самым настоящим давлением на судейский корпус и попыткой заставить президента вмешаться в работу судебной системы и тем самым нарушить закон.