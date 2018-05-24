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Представители стран-членов ОДКБ обсудили совместную подготовку кадров

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- ВБ
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23 мая 2018 года начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев принял участие в очередном заседании Совета министров обороны государств-членов ОДКБ в г. Астана Республики Казахстан, сообщает Управление информационного обеспечения ГШ ВС КР.

В ходе заседания главы оборонных ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности, обсудили состояние военно-политической обстановки в регионе, наметили дальнейшие перспективы военного сотрудничества в формате данной организации.

Ключевым моментом заседания стало утверждение мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 5-летний период.

По итогам мероприятия участниками был рассмотрен и подписан ряд документов, касающихся деятельности организации, таких как развитие скоординированной информационной политики, системы совместной подготовки военных кадров, внешняя политика, бюджет, безопасность и оборона Организации договора о коллективной безопасности и другое.

В рамках визита также состоялось посещение 5-й международной выставки вооружения и техники "KADEX-2018". Напомним, что в 2019 году председательство в ОДКБ перейдет к Кыргызской Республике.

URL: https://www.vb.kg/371040
Теги:
ОДКБ, Генеральный штаб, Кыргызстан
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