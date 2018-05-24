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Замыкание и взрыв - причины возгорания на НПЗ "Джунда"

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- Виктория Григоренко
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Пожар на заводе "Джунда" произошел из-за замыкания двигателя в небольшом секторе по перегону нефти, который спровоцировал взрыв. Об этом VB.KG сообщила пресс-секретарь мэрии города Кара-Балта Кызжибек Абдимиталипова.

По ее данным, возгорание на масштабном нефтеперерабатывающем объекте случилось со стороны села Сары-Коо.

- Огонь потушили средствами внутренней службы пожаротушения. У них для этого имеется собственная хорошо экипированная бригада и спецтехника. Поэтому обращаться в местную службу они не стали. После того, как очаг возгорания был ликвидирован, специалисты "Джунды" приступили к ремонтно-восстановительным работам. И спустя пару часов уже продолжили свою деятельность в обычном режиме. Угрозы для населения Кара-Балты внештатная ситуация на НПЗ не представляла, - заверили в мэрии Кара-Балты.

В ведомстве со ссылкой на представителей нефтезавода добавили, что вредных выбросов в атмосферу зафиксировано не было.

Напомним, накануне в Сеть просочилось видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе "Джунда", что в Кара-Балте. На кадрах виден черный дым, но огня нет. Хотя, исходя из пожароопасности самого объекта, могла случиться самая настоящая катастрофа.

URL: https://www.vb.kg/371044
Теги:
Кара-Балта, НПЗ, пожар, Кыргызстан
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