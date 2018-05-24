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Казахского оппозиционного активиста хотят выдать РК - Токтакунов против

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- Виктория Григоренко
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Выдача казахстанского блогера Муратбека Тунгишбаева Казахстану по несуществующей в нашей республике статье УК КР противоречит международным нормам. Об этом VB.KG сообщил юрист Нурбек Токтакунов.

По его словам, накануне Генпрокуратура КР заявила о выдаче Тунгишбаева правоохранительным органам соседней республики.

- Статья, по которой обвиняют активиста, не прописана в Уголовном кодексе Кыргызстана. При этом их власти выдавать кыргызстанцев, виновных в политконфликтах в соцсетях и иных преступлениях на территории КР, как-то не торопятся. Так может и нам стоит пересмотреть практику "повальной" передачи наших граждан другим странам? Тем более, по таким статьям, как у Тунгишбаева. Ведь помимо норм Казахстана и ЕАЭС существует и международное право, - пояснил Токтакунов.

Напомним, 11 мая 2018 года ГКНБ КР задержан оппозиционный активист из РК Муратбек Тунгишбаев. Первомайский суд вынес решение о заключении блогера под стражу сроком на два месяца. А накануне Генпрокуратура согласилась на выдачу его РК. Там Тунгишбаева обвиняют в поддержке запрещенного в Казахстане движения "Демократический выбор Казахстана" и связи с оппозиционером Мухтаром Аблязовым.

URL: https://www.vb.kg/371046
Теги:
Казахстан, Уголовный кодекс, активисты
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