"Секретное" дело прокурора Нурбекова - а есть ли оно?

Юрист считает, что такая норма способствует снижению общественного резонанса и оставляет лазейки для различных манипуляций.

Судья Первомайского райсуда Бишкека Эмиль Каипов вынес решение в отношении прокурора Чуйской области Руслана Нурбекова о наложении на него штрафа в 3 миллиона 300 тысяч сомов за вымогательство взятки. Причем на само уголовное дело в отношении представителя надзорного органа наложен гриф секретности. Об этом сообщило ИА 24.kg.

Отрадно, что виновные - будь это простой человек или прокурорский работник, несут наказание. Ну, или могут его понести. Но почему именно в отношении сотрудников Генпрокуратуры следствие введется в режиме секретности?

Юрист Нурбек Токтакунов счел секретность такого уголовного дела незаконной.

- Распространенная практика ГКНБ - накладывать на такие дела гриф. Хотя, на мой взгляд, когда речь не идет о шпионаже или госбезопасности, это неправомочно. Таким образом власти и правоохранительные органы пытаются снизить общественный резонанс и осложнить работу защитников, при этом оставляя лазейку для различных манипуляций. А это недопустимо, особенно когда стоит вопрос о должностных преступлениях. Поэтому с 2013 года я систематически поднимаю вопрос о необходимости освещения таких дел. Так как народ и доноры должны знать, куда уходят деньги, и насколько простираются масштабы коррупции в нашей стране. Так как практика показывает, что чем выше статус и серьезнее подобное преступление, тем ниже наказание. Именно поэтому громкие заявления с высоких трибун о реформах судебной системы имеют мало отношения к реальности. Да и прежняя власть лишь создавала иллюзию борьбы с коррупцией. Я бы не удивился, если бы выяснилось, что данный прокурор для того, чтобы его приговорили к штрафу, а не тюремному заключению, заплатил не меньшую сумму. Ведь при секретности все возможно, - считает Токтакунов.

Что же касается самого штрафа, то Уголовный кодекс в отношении таких преступлений его подразумевает, добавил юрист.

Любопытно, но в Первомайском райсуде, куда редакция "Вечерки" обратилась за уточнениями, помощница судьи Эмиля Каипова, который якобы вынес решение в отношении подсудимого прокурора, заявила, что в перечне его как открытых, так и засекреченных дел упоминания прокурора Чуйской области Руслана Нурбекова нет.

А было ли дело, которое уже перестало быть секретным? Будем выяснять.