Погода
$ 68.16 - 68.50
€ 80.12 - 81.12

"Секретное" дело прокурора Нурбекова - а есть ли оно?

622  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Юрист считает, что такая норма способствует снижению общественного резонанса и оставляет лазейки для различных манипуляций.

Судья Первомайского райсуда Бишкека Эмиль Каипов вынес решение в отношении прокурора Чуйской области Руслана Нурбекова о наложении на него штрафа в 3 миллиона 300 тысяч сомов за вымогательство взятки. Причем на само уголовное дело в отношении представителя надзорного органа наложен гриф секретности. Об этом сообщило ИА 24.kg.

Отрадно, что виновные - будь это простой человек или прокурорский работник, несут наказание. Ну, или могут его понести. Но почему именно в отношении сотрудников Генпрокуратуры следствие введется в режиме секретности?

Юрист Нурбек Токтакунов счел секретность такого уголовного дела незаконной.

- Распространенная практика ГКНБ - накладывать на такие дела гриф. Хотя, на мой взгляд, когда речь не идет о шпионаже или госбезопасности, это неправомочно. Таким образом власти и правоохранительные органы пытаются снизить общественный резонанс и осложнить работу защитников, при этом оставляя лазейку для различных манипуляций. А это недопустимо, особенно когда стоит вопрос о должностных преступлениях. Поэтому с 2013 года я систематически поднимаю вопрос о необходимости освещения таких дел. Так как народ и доноры должны знать, куда уходят деньги, и насколько простираются масштабы коррупции в нашей стране. Так как практика показывает, что чем выше статус и серьезнее подобное преступление, тем ниже наказание. Именно поэтому громкие заявления с высоких трибун о реформах судебной системы имеют мало отношения к реальности. Да и прежняя власть лишь создавала иллюзию борьбы с коррупцией. Я бы не удивился, если бы выяснилось, что данный прокурор для того, чтобы его приговорили к штрафу, а не тюремному заключению, заплатил не меньшую сумму. Ведь при секретности все возможно, - считает Токтакунов.

Что же касается самого штрафа, то Уголовный кодекс в отношении таких преступлений его подразумевает, добавил юрист.

Любопытно, но в Первомайском райсуде, куда редакция "Вечерки" обратилась за уточнениями, помощница судьи Эмиля Каипова, который якобы вынес решение в отношении подсудимого прокурора, заявила, что в перечне его как открытых, так и засекреченных дел упоминания прокурора Чуйской области Руслана Нурбекова нет.

А было ли дело, которое уже перестало быть секретным? Будем выяснять.

URL: https://www.vb.kg/371051
Теги:
приговор, суд, штраф, взятка, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  