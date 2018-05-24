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Жизнь Уулжан "стоит" $11 тыс. Объявлен срочный сбор на операцию

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- Надежда Хохлова
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Эрнис кызы Уулжан уже год живет в больнице. Девочка постоянно нуждается в очистке крови на аппарате гемодиализа. Срочно нужна операция по пересадке почки: донор есть, денег на трансплантацию нет. Собрать за короткий срок нужно $11 тыс. – именно столько стоит самая дешевая операция, которую можно сделать в Казахстане.

За жизнь Уулжан уже четыре года борется мама. В одиночку. Отец ребенка за все время болезни один раз пришел в больницу к дочери, принес плюшевого медведя и самоустранился. Мужчина уже создал другую семью, там родились здоровые дети. А тяжелобольная Уулжан осталась на попечении матери.

Два года назад Акжолтой Токторбаева получила квоту на лечение дочки в Турции. Донором должна была выступить она же. Собирать средства на поездку "за жизнью" Акжолтой помогали немногочисленные родственники и волонтеры раздела "благотворительность" интернет-форума "Дизель".

В Бишкеке женщине провели все дорогостоящие анализы и заверили – почка подойдет Уулжан, можно ехать на трансплантацию. Но в Турции накануне операции произошло страшное: повторное обследование донора показало, что почки у Акжолтой тоже нездоровы, одна функционирует на треть, вторая – на две трети.

- Умоляла врачей пересадить дочке ту, что здоровее, знала же, что второго шанса у нас не будет. Мне было совершенно безразлично, что со своей чахлой почкой я проживу без диализа пару лет, потом попаду на гемодиализ. Этого времени мне хватило бы, чтобы поставить дочку на ноги. Но мне отказали. Я молчала весь вечер, просто онемела от горя. Надежда на спасение единственного ребенка рухнула вмиг, причем за пять минут до спасения. Это невыносимо больно. Наутро я проснулась полностью седой, - вспоминает Акжолтой Токторбаева.

Почти два года после возвращения женщина была в тяжелой депрессии, ни с кем не хотела общаться. Но дочке становилось хуже с каждым днем, у нее развилось сопутствующее заболевание – васкулит, воспалились кровеносные сосуды. Это создало огромную проблему для проведения процедуры искусственной почки. Дело в том, что для выполнения гемодиализа пациентам обычно формируют фистулу: делают надрез на конечности, и подшивают вену и артерию друг к другу, устанавливают общий канал, через который и происходит подключение к аппарату гемодиализа. У Уулжан сосуды начали просто рваться из-за воспаления.

- У меня уже все руки в страшных рубцах, оставшихся после старых фистул. Недавно пытались сформировать еще одну на локтевом сгибе, но не смогли найти артерию, только разрезали все и снова зашили, не могу пока шевелить правой рукой. Пришлось установить катетер на ноге, но это временно, недели на две максимум, а потом снова будут искать на мне "живое место", - горько шутит Уулжан.

Состояние девочки ухудшается с каждым днем, она уже не выдерживает всю процедуру гемодиализа – резко падает давление и приходится прекращать очистку крови. В результате часть жидкости так и остается в организме, накапливаясь раз от раза. Повторной квоты Уулжан может просто не дождаться, ведь в очередь ее поставят только на 2019 год. Но даже при этом ей бы потребовалось собрать около $7 тыс. на дорогу, проживание и медикаменты. Получается несущественная разница в стоимости операции по квоте в Турции и без квоты в Казахстане. Но второй вариант сейчас более приемлемый, поскольку он помогает выиграть время, которое сейчас играет не в пользу Уулжан.

Акжолтой Токторбаева нашла донора – ей станет родная тетя девочки. Осталось только собрать средства на операцию. Но пока в "копилке жизни" Уулжан – 0 сомов, 0 тыйынов.

КАК ПОМОЧЬ:

- Для сбора небольших сумм (20, 50, 100 сомов) открыт электронный кошелек ЭЛСОМ, номер счета - 0772604271. Пополнить его можно в столичных терминалах оплаты;

- Более крупные суммы можно приносить на точки сбора интернет–форума Diesel.elcat.kg. тема Уулжан

- передавать деньги лично в руки маме, связавшись с ней по телефону 0–772–60–42–71 (Акжолтой).

URL: https://www.vb.kg/371058
Теги:
благотворительность, трансплантация органов, гемодиализ, скорая помощь
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