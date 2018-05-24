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В Казахстане в результате ДТП погиб один кыргызстанец, пятеро пострадали

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- Виктория Григоренко
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Пострадавшая в ДТП в Казахстане семья кыргызстанцев на контроле МИД. Об этом сообщили в ведомстве.

"На данный момент трое наших граждан находятся в больнице, один из которых в реанимационном отделении. Остальные двое пострадавших после оказания медпомощи отпущены. Тело погибшего в ДТП уже передано родственникам и будет доставлено на родину", - поясняет МИД.

Ведомство уточняет, что авария произошла 18 мая 2018 года на 566 километре автотрассы Самара-Шымкент в Актюбинской области Республики Казахстан

"За рулем автомашины "Mercedes Е320" находился погибший Дж. Т. 1969 года рождения. Он не справился с управлением, и машина упала в кювет. В салоне авто также находились и другие граждане КР: Б.Ж. 1976 г.р. и М.Э. 2012 г.р, после оказания медпомощи отпущены, И.Г.1982 г.р., находится в реанимационном отделении областной больницы города Актобе, состояние сложное. И.А.2005 г.р. и И.С. 2014 г.р - состояние стабильное. Они, по сообщениям Казахстана, ехали из России (г.Москва) в Кыргызстан (г.Ош).", - отметили в МИД КР.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Посольство поддерживает связь с пострадавшими, добавили в МИД КР.

URL: https://www.vb.kg/371061
Теги:
ДТП, Казахстан, погибшие, МИД
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