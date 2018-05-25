В рамках проекта реконструкции в Бишкеке будет восстановлено 38 км дорог

25 мая в столице на проспекте Ч. Айтматова состоялась презентация проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог" за счет грантовых средств КНР.

В своем приветствии мэр столицы Албек Ибраимов выразил благодарность от имени горожан и себя лично Правительству Китайской Народной Республики за предоставляемую грантовую помощь в развитие улично-дорожной сети и восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек, осуществляемые в рамках реализуемых проектов.

"Уважаемые присутствующие! Особо подчеркну, что за 25 лет новейшей истории столицы Кыргызстана – города Бишкек два инфраструктурных проекта являются самыми масштабными и значимыми. Хочу отметить, что со своей стороны мэрия города Бишкек и в дальнейшем будет прилагать все усилия для плодотворного завершения реализации проектов!" - сказал мэр.

С презентацией проекта выступил начальник Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев, который рассказал, что в рамках реализации данного проекта будет восстановлено дорожное покрытие на 23 улицах, общей протяженностью 38 км. С 22 марта 2018 года с закрытием движения начаты работы по 11 дорогам, общей протяженностью 13,25 км. На сегодняшний день уже открыт участок улицы Айни от проспекта Ч. Айтматова до улицы Псковская, общей протяженностью 1,3 км.

На мероприятии также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в КР Сяо Цинхуа, помощник генерального директора из главного офиса Пекина Китайской корпорации по строительству дорог и мостов Пен Сяоцзюнь, советник посольства КНР в КР по торгово-экономическим вопросам Сунь Хэ и горожане.