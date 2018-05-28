Погода
$ 68.25 - 68.45
€ 79.82 - 80.62

"Кока-Кола" исковеркала язык. Куда смотрят те, кому положено смотреть?

2522  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Я не ревнивец, но вот когда искажают язык, тем более мой родной, то поневоле хочется возмутиться. На пересечении улиц Токтогула и Шопокова расположен магазин "Народный", на окнах которого вывешены рекламные плакаты. На одном плакате рекламируется акция фирмы "Кока-Кола". Так вот там на кыргызском языке написано "Калпакты бул жерден алмаштыр", что в переводе означает "Калпак (то бишь головной убор) обменяй здесь". А ведь правильно будет "Капкакты бул жерден эле алмаштырып ал". Капкак, а не калпак. И куда смотрят те, кому положено смотреть?

URL: https://www.vb.kg/371089
Теги:
кыргызский язык, нарушения, реклама, язык
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  