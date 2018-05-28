"Кока-Кола" исковеркала язык. Куда смотрят те, кому положено смотреть?

Я не ревнивец, но вот когда искажают язык, тем более мой родной, то поневоле хочется возмутиться. На пересечении улиц Токтогула и Шопокова расположен магазин "Народный", на окнах которого вывешены рекламные плакаты. На одном плакате рекламируется акция фирмы "Кока-Кола". Так вот там на кыргызском языке написано "Калпакты бул жерден алмаштыр", что в переводе означает "Калпак (то бишь головной убор) обменяй здесь". А ведь правильно будет "Капкакты бул жерден эле алмаштырып ал". Капкак, а не калпак. И куда смотрят те, кому положено смотреть?