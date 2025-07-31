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Акжол Махмудов не выступит на турнире в Польше из-за визовых проблем

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- Самуэль Деди Ирие
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Акжол Махмудов не примет участия в международном турнире по спортивной борьбе в Польше, сообщил Sport АКИpress личный тренер спортсмена Мейрамбек Ахметов.

68-й по счету турнир памяти Владислава Пытлясинского стартует 30 июля в Варшаве. Махмудов был в составе команды и должен был выступать в весовой категории до 82 кг.

"Спортсмен пропустит турнир в Польше из-за проблем с документами", - отметил Ахметов.

Сообщается, что вся команда отправляла документы на визу в Алматы, а Махмудов сдавал документы в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/448763
Теги:
греко-римская борьба, Кыргызстан
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