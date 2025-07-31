Акжол Махмудов не выступит на турнире в Польше из-за визовых проблем

Акжол Махмудов не примет участия в международном турнире по спортивной борьбе в Польше, сообщил Sport АКИpress личный тренер спортсмена Мейрамбек Ахметов.

68-й по счету турнир памяти Владислава Пытлясинского стартует 30 июля в Варшаве. Махмудов был в составе команды и должен был выступать в весовой категории до 82 кг.

"Спортсмен пропустит турнир в Польше из-за проблем с документами", - отметил Ахметов.

Сообщается, что вся команда отправляла документы на визу в Алматы, а Махмудов сдавал документы в Бишкеке.