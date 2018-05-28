Криминалитет мельчает. Милиция задержала члена ОПГ за кражу мобильника

Правоохранительными органами за грабеж задержан 24-летний член ОПГ. Об этом "Вечерке" сообщили в ГУВД Бишкека.

По их данным, в конце прошлого года в милицию с заявлением обратилась женщина.

- Она сообщила, что в одной из гостиниц столицы мужчина, применив физическую силу, отобрал у нее сотовый телефон марки "Леново" и денежные средства на сумму 100 долларов США и 3 тысячи сомов и скрылся. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по ст.167 "Грабеж" УК КР, - отметили в ГУВД.

Позже, как уточняет ведомство, сотрудниками УВД Ленинского района задержан подозреваемый Ш.К., 1994 г.р.

- Он является членом ОПГ и состоит на оперативно-превентивном учете МВД КР. В отношении него Ленинским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1, - добавил Адыл Оморов.