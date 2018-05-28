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Ехал по встречке задом. Кто пустил выпускников за руль авто?

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- Оксана Гут
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Во время празднования "Последнего звонка" с 25 на 26 мая сотрудниками Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД всего было выявлено 16 нарушений ПДД с участием выпускников школ по республике.

Об этом "Вечерке" сообщили в пресс-службе ГУОБДД.

По ее данным, автомашины правонарушителей водворены на штрафную стоянку.

Дорожно-транспортных происшествий, к счастью, не зарегистрировано. Однако угрозой был сам факт того, что школьники садились за руль авто без прав на управление транспортным средством. Это основное правонарушение.

Отличились выпускники Чуйской области. Как сообщили в УОБДД, всего в отношении них было составлено 4 протокола правонарушений, одно из них – за автохулиганство.

- На штрафстоянку была водворена автомашина "Мерседес-Бенц 430. На водителя, 2000 года рождения, составлен протокол по статье 249 "автохулиганство", так как он ехал по объездной дороге задом наперед в составе колонны с выпускниками школ, - рассказали в ведомстве.

В целом последние звонки прошли спокойно и по регионам. Правонарушений зафиксировано не было.

Для обеспечения безопасности выпускников общеобразовательных учреждений на дорогах республики личный состав ГУОБДД работал в усиленном режиме.

Кроме того, к каждой школе страны были прикреплены по 3-4 сотрудника ООБДД и подразделений УОБДД.

URL: https://www.vb.kg/371098
Теги:
ДТП, ПДД, Чуйская область, школа, Бишкек, Последний звонок
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