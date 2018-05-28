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Олег Панкратов: Психологию отношения чиновников к бизнесу нужно менять!

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- Виктория Григоренко
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Что ни день, так Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) сообщает о недопущении сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана на рынки ЕАЭС. Основная причина – отсутствие фитосанитарного сертификата и маркировки на ввозимую в РФ продукцию.

Общественность негодует - зачем нам ЕАЭС, если отечественные производители не могут реализовывать на рынках ЕАЭС, в частности в России, свою продукцию? Еще одна претензия - почему государство ничего не делает, чтобы исправить ситуацию?

Государство делает, и будет делать еще больше. Об этом в интервью VB.KG рассказал министр экономики Олег Панкратов.

Речь, в частности, об открытии фитосанитарных консультационных пунктах, о пересмотре фукнционала фитосанитарных инспекторов. Но главное, по словам Олега Михайловича, это в целом изменение психологии отношения чиновников к бизнесу, и бизнеса к государству.

"Во многих западных странах, где отношения государства и бизнеса установлены уже давно, предприниматели сами ждут и жалуются, если инспекторы той же противопожарной службы долго не приходят. Потому что это бесплатные консультации, это помощь, которую власть оказывает рынку", - рассказывает Панкратов.

Сложатся ли когда-нибудь подобные отношения в Кыргызстане?

URL: https://www.vb.kg/371108
Теги:
бизнес, экспорт, Кыргызстан, Минэкономики, Олег Панкратов
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Комментарии
tt tt
28.05.2018, 18:30
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 2
Комментариев: 8

))),,каак??? Если законы придумывают люди с двойным гражданством,в правительстве одни коррупционеры,что ни проект то наглый распил денег)))),,, каак? Видя всё это рядовой чел будет соблюдать закон???каак???

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Жалоба модератору
гость
28.05.2018, 19:41

tt tt

))),,каак??? Если законы придумывают люди с двойным гражданством,в правительстве одни коррупционеры,что ни проект то наглый распил денег)))),,, каак? Видя всё это рядовой чел будет соблюдать закон???каак???

Как, как. Государство вроде начали с коррупцией бороться, борьба идет не в пример как при прошлом президенте, реально хлопают всех напрополую. Гражданам и бизнесменам надо тоже перестариваться и жить по честному. Наведение порядка в стране касается не только госсутруктур но и нас  с вами точно так же.

0
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Жалоба модератору
tt tt
28.05.2018, 19:59
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 2
Комментариев: 8

гость

tt tt

))),,каак??? Если законы придумывают люди с двойным гражданством,в правительстве одни коррупционеры,что ни проект то наглый распил денег)))),,, каак? Видя всё это рядовой чел будет соблюдать закон???каак???

Как, как. Государство вроде начали с коррупцией бороться, борьба идет не в пример как при прошлом президенте, реально хлопают всех напрополую. Гражданам и бизнесменам надо тоже перестариваться и жить по честному. Наведение порядка в стране касается не только госсутруктур но и нас  с вами точно так же.[/quote

)),Каждый раз начинают,каждый новый президент,премьер,министры начинают,,,а при следующей власти выясняется ,что коррупция усилилась и вьелась дальше некуда,,,день сурка)))

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гость
28.05.2018, 20:11

ну на этот раз все совершенно иначе, это видно даже по масштабам. Но дело не в этом, дело в том, что людям тоже надо научиться жить честно. Понятное дело что за столько лет народ уже привык, что проще гаишнику 200 сом на лапу дать, это же дешевле реально штрафа, что проще на КПП на лапу фитосанитарнику дать, это же проще чем делать сертификат на продукцию. Надо перестраиваться.

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Жалоба модератору
арчи
28.05.2018, 20:15

гость

ну на этот раз все совершенно иначе, это видно даже по масштабам. Но дело не в этом, дело в том, что людям тоже надо научиться жить честно. Понятное дело что за столько лет народ уже привык, что проще гаишнику 200 сом на лапу дать, это же дешевле реально штрафа, что проще на КПП на лапу фитосанитарнику дать, это же проще чем делать сертификат на продукцию. Надо перестраиваться.

Я вообще не понимаю, тех кто везет груз без соответствующих документов. Сколько случаев уже наглядно показали что все равно вернут. Нет опять на те же самые грабли наступают.

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