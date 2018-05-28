Олег Панкратов: Психологию отношения чиновников к бизнесу нужно менять!

))),,каак??? Если законы придумывают люди с двойным гражданством,в правительстве одни коррупционеры,что ни проект то наглый распил денег)))),,, каак? Видя всё это рядовой чел будет соблюдать закон???каак???
Что ни день, так Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) сообщает о недопущении сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана на рынки ЕАЭС. Основная причина – отсутствие фитосанитарного сертификата и маркировки на ввозимую в РФ продукцию.
Общественность негодует - зачем нам ЕАЭС, если отечественные производители не могут реализовывать на рынках ЕАЭС, в частности в России, свою продукцию? Еще одна претензия - почему государство ничего не делает, чтобы исправить ситуацию?
Государство делает, и будет делать еще больше. Об этом в интервью VB.KG рассказал министр экономики Олег Панкратов.
Речь, в частности, об открытии фитосанитарных консультационных пунктах, о пересмотре фукнционала фитосанитарных инспекторов. Но главное, по словам Олега Михайловича, это в целом изменение психологии отношения чиновников к бизнесу, и бизнеса к государству.
"Во многих западных странах, где отношения государства и бизнеса установлены уже давно, предприниматели сами ждут и жалуются, если инспекторы той же противопожарной службы долго не приходят. Потому что это бесплатные консультации, это помощь, которую власть оказывает рынку", - рассказывает Панкратов.
Сложатся ли когда-нибудь подобные отношения в Кыргызстане?