Бесхозный труп в поле. В милиции утверждают, что ничего об этом не знали

Найденный местными жителями в поле Сокулукского района труп, завернутый в простынь, принадлежит мужчине 40-45 лет. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Чуйской области.

В настоящий момент в ведомстве выясняют, действительно ли поступал сигнал о найденном теле.

- Возможно сообщение и было, но оно не зафиксировано. Уже ведется проверка. Что касается причин смерти, что-то конкретное можно будет сказать после экспертизы и осмотра места происшествия следственной группой, - пояснили в ГУВД области.

Что покажет осмотр места происшествия совершенно непонятно, потому что, как сообщили местные жители одному из отечественных СМИ, труп мужчины, завернутый в простынь, они обнаружили 10 дней назад. И тогда же сразу сообщили об этом в правоохранительные органы. Но якобы сотрудники милиции так и не приехали на место происшествия.