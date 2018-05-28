Генпрокурору жалуются на главу Кызыл-Кыштакского айыл окмоту

Генеральному Прокурору О.А. Джамшитову

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО (о самоуправстве главы айыл окмоту)

Уважаемый Откурбек Асилбекович!

В соответствии с письменным обращением граждан, пунктом 7 постановления Кызыл-Кыштакского айыльного кенеша №25 от 19.08.2017 года было поручено выделить из местного бюджета в 2018 году для асфальтирования улиц Сабирова, Хошимова и Бешкапа 1 300 000 сом. Из них 500 тысяч сом для асфальтирования улиц Сабирова и Хошимова и 800 тысяч сом для асфальтирования улицы Бешкапа.

В соответствии с пунктом 6 решения №5 от 19.08.2017 года Бюджетной комиссии айыльного кенеша были выделены средства на асфальтирование улиц Сабирова, Хошимова и Бешкапа на сумму 1 300 000 сом.

В соответствии с пунктом 8 постановления айыльного кенеша №25 от 19.08.2017 года исполнение данного постановления было поручено Кызыл-Кыштакскому айыл окмоту.

Данное постановление было зарегистрировано в установленном порядке и размещено на официальном сайте Министерства Юстиции КР

Постановление Кызыл-Кыштакского айыльного кенеша №25 от 19.08.2017 года является нормативно-правовым актом, код документа 293029, статус – действует, дата включения в реестр НПА – 10.11.2017 года, дата опубликования – 25.10.2017 года.

Выделение данных средств на асфальтирование было запланировано на 1 и 2 кварталы 2018 года. Когда были подготовлены смета и сдана в ФЭБ айыл окмоту для реализации, нам сказали, что глава айыл окмоту Ш. Капаров не намерен выделять средства для асфальтирования улиц Сабирова и Хошимова, а выделит все средства для асфальтирования улицы Бешкапа.

Учитывая, что постановление айыльного кенеша является действующим нормативно-правовым актом и не было отменено судом, глава айыл окмоту Ш. Капаров, злоупотребляя должностным положением, грубо нарушил пункты 7, 8 действующего постановления айыльного кенеша №25 от 19. 08.2017 года и превысил свои должностные обязанности.

Возможно незаконные действия Ш. Капарова связаны с тем, что я выявил его коррупционные преступления в сфере выделения земельных участков для ИЖС, продажи и заниженной оценки муниципальной собственности и земель и намерен в обратиться в правоохранительные органы для проведения мониторинга и принятия мер. Эти незаконные действия у меня вызывают сомнение, что Ш. Капаров является дипломированным юристом, так как юрист не пойдет на грубое нарушение законов. Видимо, надо расспросить у его однокурсников, как он учился и учился ли вообще? И знают ли его однокурсники?

В соответствии с п.12.3 Типового Регламента айыл окмоту утверждённого приказом ГАМСУМО КР №01-18/156 от 21.11.2017 года Исполнители, которым направлено по принадлежности для исполнения постановления айылного кенеша обеспечивают их исполнение в сроки, установленные в самом акте.

В соответствии п.13.2 вышеуказанного Типового Регламента айыл окмоту При оформлении документа не допускается внесение в него правок. Лица, внесшие правки в содержательную часть постановления айылного кенеша, принятого на сессии, привлекаются к ответственности за фальсификацию документа в соответствии с законодательством КР.

Таким образом, в незаконных действиях главы айыл окмоту Ш. Капарова имеются признаки преступлений, квалифицируемых по ч.1, 5, 6 ст.350 УК КР Подделка официального документа, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, совершенные группой лиц по предварительному сговору, по ч.1 ст.353 УК КР Самоуправство.

Также, незаконными действиями глава айыл окмоту Ш. Капаров пытается разделить население, посеять между ними раздор и конфликт. Хотя жители улиц Сабирова и Хашимова собирались участвовать своим трудовым и финансовым вкладом, и это надо было поддержать.

В соответствии со ст.9 Закона "О нормативных правовых актах КР" Нормативные правовые акты представительных органов местного самоуправления действуют на соответствующей территории со дня вступления их в силу и подлежат исполнению.

В соответствии с п.1 ст.12 Органы местного самоуправления несут ответственность за законность принимаемых решений.

В соответствии с п.2 ст.36 Закона "О местном самоуправлении КР" Решения местных кенешей, принятые ими в пределах их полномочий, обязательны для исполнения всеми гражданами, проживающими на соответствующей территории, территориальными органами государственной власти, а также предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм собственности в пределах полномочий, установленных законодательством.

В соответствии с п.6 ст.18 Закона "О местном самоуправлении КР" обеспечение функционирования муниципальных дорог в населённых пунктах относится к ведению органов местного самоуправления.

В соответствии с п.2 ст.10 Закона "О нормативных правовых актах КР" Нормативный правовой акт (структурный элемент) прекращает свое действие в случаях: Решение суда о признании нормативного правового акта или его структурного элемента неконституционным или недействительным подлежит официальному опубликованию и направляется в государственные органы в порядке, определяемом Правительством.

В соответствии со ст.20 Закона КР "О статусе депутатов местных кенешей" При выявлении нарушения прав граждан или иных нарушений законности депутат вправе потребовать прекращения нарушения, а в необходимых случаях обратиться в соответствующие органы и к должностным лицам, с требованием пресечь нарушение.

Должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления и объединений граждан, администрация предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, а также работники милиции, к которым обращено требование депутата, обязаны незамедлительно принять меры к устранению нарушений, а при необходимости - к привлечению виновных к ответственности с последующим информированием об этом депутата. В случае непринятия мер должностные лица, к которым обращались депутат, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в порядке, установленном законом.

Также необходимость асфальтирования улиц нашего участка была критически освещена 26-27 августа 2015 года на телевидение "Ынтымак ТВ" в программе "Кабарлар", а также проблема асфальтирования улицы отражена в СМИ: газета "Ош шамы" №38 от 7.09.2012 г. стр.14, газета "Эхо Оша" №6 от 25.01.2014 г. стр.3 статья "Со старой просьбой к новым властям", газета "Уш садоси" №6 от 25.01.2014 г. стр.2 статья "Муаммоларни хал этилишига умид килишмокда", интернет-сайт "Акипресс-Ош" от 21 января 2014 г. "Жители улицы просят выделить средства для асфальтирования улицы".

На данном участке расположены школа и детский сад имени Бабура, школа "Таалим-Абад" и приемная школы "Азия-Старт", объекты предпринимательства, данную дорогу используют 3 тысяч человек.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 18, 20 Закона КР "О статусе депутатов местных кенешей" прошу Вас:

1) Дать предписание Реализовать пункты 7 и 8 постановления Кызыл-Кыштакского айыльного кенеша №25 от 19 августа 2018 года и пункт 6 решения №5 от 19.08.2017 года Бюджетной комиссии айыльного кенеша и выделить 500 тысяч сом в 2018 году для асфальтирования улиц Сабирова и Хошимова без бюрократии и волокиты.

2) Привлечь к ответственности главу Кызыл-Кыштакского айыл окмоту Ш. Капарова за грубое нарушение действующего законодательства КР

3) Для объективности расследования прошурассмотрение заявления, поручить комиссии из Бишкека, так как Ш. Капаров имеет налаженные связи в правоохранительных органах Ошской области и Кара-Суйского района, и он может избежать ответственности.

При не выполнении законных требований, я вынужден буду обратиться с жалобой на бездействие, фальсификацию, самоуправство, халатность должностных лиц и незаконные действия повторно в вышестоящие органы и СМИ.

Приложение: Копия постановления ККАК №26 от 19.08.2017 г., данные Минюста КР

От имени жителей улиц Сабирова, Хошимова,

Депутат Кызыл-Кыштакского айыльного кенеша Д. Рахманов