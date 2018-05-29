Школа-лицей интеллектуального развития - 20 лет успеха

"Профессия врача - это подвиг, она требует самоотверженности, чистоты души и чистоты помыслов", - говорил известный русский писатель и врач А. П. Чехов. И, конечно же, эта профессия, в первую очередь, требует образования. Каждый понимает, что именно от личности врача, его заинтересованности и любви к своей профессии, его опыта зависит самое ценное, что есть у человека, - его здоровье и сама жизнь.

В Школе-лицее интеллектуального развития с химико-биологическим уклоном знают, как учить, чтобы будущие абитуриенты твердо представляли себе значимость своей профессии, были ориентированы и подготовлены к учебе в вузе.

Школа-лицей начала функционировать еще в 1998 году при Институте практической педагогики КГМА им. И. Ахунбаева, а в 2004 г. стала самостоятельной некоммерческой частной образовательной организацией.

Школа работает над общей темой - "Интеллектуальное развитие школьников".

В настоящее время в школе обучается 121 ученик с 1-го по 11–й класс. Лицейским компонентом является углубленное изучение предметов химико-биологического цикла.

Учебный процесс осуществляют 26 педагогов, из которых 7 человек имеют звание отличника образования КР, 17 учителей - специалисты высшей категории. Педагоги дают не только базовые знания, но и, что самое главное, "учат учиться", прививают школьникам умение работать самостоятельно и применять полученные знания на практике.

Учащиеся школы-лицея принимали участие в Международном сравнительном исследовании функциональной грамотности учащихся PISA, о чем свидетельствует сертификат, выданный Центром оценки в образовании и методов обучения. По результатам данного исследования лицеисты заняли I место по математике, III место по чтению и пониманию, а также показали хорошие знания по естественнонаучным дисциплинам среди 173 школ Кыргызстана, участвовавших в исследовании. Школьники старших классов проходят практику в лечебных учреждениях города, знакомятся с режимом и спецификой работы медицинского персонала.

Ученики школы-лицея принимают активное участие в акциях милосердия "Сердце отдаю детям", взяв под опеку Новопавловский детский дом семейного типа.

За все годы работы школы-лицея ее окончили более 300 учащихся, среди которых 5 человек получили золотые сертификаты по результатам ОРТ. Более 80 % выпускников поступают в вузы медицинского профиля, из них свыше 50 % - на бюджетные отделения. Выпускники школы-лицея обучаются не только в вузах Кыргызстана, но и ближнего и дальнего зарубежья.

Школа поддерживает тесную связь с выпускниками, многие из которых - лучшие студенты вузов.

Первые выпускники школы-лицея успешно трудятся в различных сферах, став высококлассными и компетентными профессионалами.

И если не все из учеников лицея станут в будущем врачами, каждый из них будет неравнодушным, гуманным человеком с активной жизненной позицией.

Подробную информацию можно получить по тел.: (0555) 707–160.

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