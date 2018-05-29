Экоцид. Смрад от гниющей на дне рыбы не дает подойти к озерам

Применение неконтролируемого количествах китайский рыболовных сетей привело к экоциду озер. Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Арстан Кадыров.

Как он отметил, в 2015-году была поднята и потом, при сильном лобби заинтересованных лиц, благополучно забыта инициатива законодательного запрета на ввоз дешевых китайских рыболовных сетей.

- В настоящее время лесковые снасти стали настоящим экологическим бедствием для Кыргызстана. Их дешевизна приводит к тому, что браконьеры бросают их в воде. Особенно печальная ситуация наблюдается в высокогорном озере Сон-Кол. Но самое опасное, что такой вид сетей, в отличие от веревочных, не гниет и остается в воде на многие годы. В итоге попавшая в них рыба погибает и медленно разлагается. Это приводит к тому, что весной невозможно подойти к берегу Сон-Куля из-за смрада. Более того, мелкоячеистые сети косят не только взрослую рыбу, но и молодняк. И в скольких озёрах Кыргызстана наблюдается такая картина, и каковы масштабы экологической катастрофы, остаётся только догадываться, - подчеркнул Кадыров.

Все это в комплексе привело к экоциду и почти уничтожению таких видов рыб, как сиг-лудога и пелядь на Сон-Куле, уверен юрист.

- Введенный мораторий на лов рыбы не дал абсолютно никаких результатов, это привело лишь к коррупционному сращиванию контрольных органов и рыбной мафии. Как признавались мне сами рыбаки-браконьеры в анонимной беседе, чиновники и представители госорганов сами поставляют браконьерам лесковые сети, а затем скупают у них незаконно выловленную рыбу, - уже в беседе с VB.KG рассказал Кадыров.

Единственным выходом, по мнению юриста, является законодательный запрет на ввоз таких сетей в Кыргызстан и их использование.

- Также нужно отменить моратории и легализовать браконьеров в официальные рыбацкие артели. Дать разрешение на лов рыбы только этим артелям с условием применения разрешенных методов. Необходимо обязать такие артели вести охрану рыбы во время нереста, очищать дно озер от ранее брошенных сетей на закрепленной акватории. То есть стимулировать рыбацкие артели вести разумную хозяйственную деятельность в рамках закона. Об этом на условиях анонимности говорят и сами браконьеры. Они понимают, что своими руками уничтожают будущее своих детей, но не могут выйти из порочной системы, где действует принцип - если не ты, то кто-то другой все равно это будет делать, - поделился Кадыров.

За нарушение законодательства юрист предлагает не только лишать артель разрешения на лов рыбы, но и ввести жесткое уголовное наказание.

- Иначе экокатастрофа в Кыргызстане будет неизбежна, - добавил он.