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Сторонники Садыра Жапарова требуют его освобождения

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- Оксана Гут
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Возле Верховного суда проходит пикет в защиту осужденного политика Садыра Жапарова. Сторонники требуют от высшей инстанции справедливого приговора. Отметим, сегодня, 29 мая, Верховный суд рассмотрит надзорную жалобу Жапарова.

Напомним, экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров находится под стражей с 25 марта 2017 года. В отношении него было возбуждено дело по ст. 227 "Захват заложника", 341 "Применение насилия в отношении представителя власти", 113 "Угроза убийством" и 234 "Хулиганство" УК КР.

Согласно следствию, 7 октября 2013 года во время акции протеста в Караколе по вопросу "Кумтора" митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской обладминистрации Эмилбека Каптагаева. По показаниям свидетелей, организатором этого митинга был Садыр Жапаров, который руководил всем дистанционно. Правоохранительные органы задержали некоторых участников митинга. Сам Жапаров вылетел в Минск (Беларусь) еще 5 октября. По возвращении он сразу был задержан.

И только 2 августа 2017 года Первомайский районный суд оправдал Жапарова про трем статьям, но осудил за "захват заложника". Экс-депутат был приговорен к 11 годам и шести месяцам лишения свободы. Согласно решению суда Жапаров должен отсидеть весь срок в колонии строгого режима без условно-досрочного освобождения.

Сам политик с приговором не согласился и обжаловал его в вышестоящих судебных инстанциях.

Более того, основной потерпевший по делу - Эмильбек Каптагаев - отказался от претензий к Жапарову и обратился в городской суд с просьбой оправдать обвиняемого.

Однако судья Жаныл Мамбеталы 15 сентября оставила в силе решение Первомайского районного суда. Какое решение примет Верховный суд?

URL: https://www.vb.kg/371118
Теги:
Верховный суд, Иссык-Кульская область, Каракол, Первомайский район, Бишкек, Кумтор, Садыр Жапаров, Эмилбек Каптагаев
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