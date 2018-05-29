Адвокаты Самакова обвинили судью Назарова в подделке приговора

Адвокаты Карганбека Самакова написали жалобу в Дисциплинарную комиссию при Совете судей в связи с многочисленными незаконными действиями судьи Дамирбека Назарова.

"Из этих нарушений наибольшего внимания заслуживает подделка судьей приговора задним числом. Дамирбек Назаров огласил один приговор, а спустя три дня подписал и выдал наполовину измененный приговор. Это свидетельствует лишь об одном. Ему принесли готовый приговор на "флешке". Ему поставили срок и условия - "Самакова и его сына осудишь сегодня, дашь столько-то лет". По закону оглашенный и подписанный приговоры должны быть идентичны. Поэтому судья Назаров должен быть не только уволен, но и привлечен к уголовной ответственности. Очень надеемся и будем добиваться от Дисциплинарной комиссии при Совете судей и других органов мер в отношении Назарова, соответствующих букве закона", - сообщил VB.KG адвокат Асейин Урумканов.