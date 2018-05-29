Сооронбай Жээнбеков вручил военным ключи от новых квартир

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 мая, принял участие в торжественной церемонии открытия нового дома для сотрудников Вооруженных сил Кыргызской Республики и вручил им ключи от квартир.

Президент поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Кыргызстана и отметил, что 29 мая 1992 года военные формирования, находящиеся на территории страны были взяты под юрисдикцию Кыргызской Республики и стали основой национальных Вооруженных сил.

Он подчеркнул, что за прошедшую четверть века кыргызская армия смогла преодолеть много трудностей.

"Сегодня кыргызская армия добилась ощутимых успехов. Мы можем с уверенностью сказать, что основали армию, которая отвечает современным требованиям, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. - Растет имидж армии, увеличивается число молодых людей, желающих исполнить свой воинский долг. Восстанавливаются добрые военные традиции, растет уважение по отношению к солдатам и офицерам".

Глава государства подчеркнул, что наряду с хорошей физической подготовкой и материально-техническим снабжением необходимо, чтобы военнослужащие были обеспечены достойными условиями жизни и быта. Сегодня в этом направлении государство проводит активную политику. С каждым годом улучшаются социальные условия военнослужащих.

"На сегодня в целом завершено строительство 77 жилых домов на 2841 квартиру. Ведется строительство 22 объектов на 1250 квартир. Сегодня ключи получат от 54-х новых квартир. Для меня это очень приятное мероприятие", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент еще раз поздравил военнослужащих с новосельем и профессиональным праздником, пожелал им успехов в служебной деятельности, новых свершений, счастья и благополучия, а Отечеству - благополучия и мира.

Также глава государства подарил сертификат на 300 тысяч сомов для строительства придомовой спортивной площадки, осмотрел новые квартиры и побеседовал с военнослужащими и их семьями.