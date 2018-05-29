Странам ЕАЭС предложили сообща бороться с геополитическими угрозами

На фоне непростой геополитической ситуации выстраивать отношения в ЕАЭС нужно с позиции всех государств пятерки. Об этом на круглом столе "Итоги саммита глав государств ЕАЭС в Сочи в контексте перспектив развития регионального экономического пространства" заявил экс-министр иностранных дел КР Алибек Джекшенкулов.

- Нарастающая турбулентность касается ситуации в Афганистане, антироссийских санкций и т.д. Поэтому каждая страна друг для друга должна стать опорой. Сейчас не время для интеграционных интриг. Ведь как у населения, так и у экспертов ожидания от ЕАЭС достаточно большие. Серьезные политические и экономические проблемы между Беларусью и Россией, Кыргызстаном и Казахстаном также постепенно затихают. А вот геополитическая уязвимость растет. А значит, той же Кыргызской Республике, весьма уязвимой к подобного рода угрозам, в первую очередь стоит делать ставку во внешнеполитической деятельности именно на ЕАЭС. Плюс заложить совместную работу во всех крупных экономических проектах в рамках интеграционного объединения. Тогда и эффект от них будет виден не только отдельным странам, но и мировому сообществу, - отметил он.

Отметим, круглый стол организован Клубом региональных экспертов "Пикир".