Премьер-министр КР ознакомился с ходом реконструкции улиц Бишкека

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 29 мая, ознакомился с ходом реконструкции улиц города Бишкек.

Глава правительства осмотрел участок дороги по проспекту Ч.Айтматова на отрезке улиц Семетей и Масалиева. По словам мэра города Бишкек Албека Ибраимова, на сегодняшний день строительные работы на данном участке практически завершены, ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия съездов и остановочных площадок, нанесению разметок и установке дорожных знаков.

Всего в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" за счет грантовых средств, предоставленных Правительством Китайской Народной Республики, будут восстановлены 23 столичные улицы. Албек Ибраимов сообщил, что восстановлением дорожного покрытия предусматривается фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, укладка выравнивающего слоя асфальтобетонной смеси и укладка верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Данная технология впервые применяется при реконструкции улиц города Бишкек. Премьер-министр отметил, что все необходимые строительные работы должны быть завершены в срок, чтобы не создавались дополнительные неудобства для горожан.

Кроме того, премьер-министр пообщался с представителями компании-подрядчика "China Road and Bridge corporation" и обсудил с ними имеющиеся вопросы. Мухаммедкалый Абылгазиев обратил особое внимание на обеспечении качественной реконструкции столичных улиц.