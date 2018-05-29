Погода
$ 68.21 - 68.45
€ 79.35 - 80.15

Санжар Исабаев - новый завотдела судебной реформы АПКР. Ему 36 лет...

659  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Исабаев Санжар Мамадиярович назначен заведующим отдела судебной реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики.

Санжар Исабаев 1981 года рождения. В 2004 году окончил Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности юриспруденция. Является советником юстиции 3-класса. С 2005 по 2015 годы работал старшим референтом, старшим консультантом, заведующим отдела Аппарата Верховного суда Кыргызской Республики и помощником Председателя Верховного суда Кыргызской Республики. С 2015 по 2016 год - эксперт отдела судебной реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики, с апреля 2016 года по май 2018 года работал судьей Бишкекского городского суда.

29 мая 2018 года назначен заведующим отделом судебной реформы и законности Аппарата Президента Кыргызской Республики.

URL: https://www.vb.kg/371132
Теги:
президент, судебная реформа, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  