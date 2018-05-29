КР в ЕАЭС приходится "пробиваться" через монополию таджиков и узбеков

Кыргызстан может опоздать с приходом на рынок России. Об этом на круглом столе: "Итоги саммита глав государств ЕАЭС в Сочи в контексте перспектив развития регионального экономического пространства" заявил эксперт по миграции Джами Аширов.

По его словам, республика уже серьезно припозднилась с маркировкой, техрегламентами и логистическими центрами. Теперь есть вероятность упустить и возможность занять свои ниши, освободившиеся во время санкций.

- При этом таджики и узбеки, которые не являются членами ЕАЭС, прочно заняли почти весь рынок объединения. Например, у Таджикистана монополия на продажу сухофруктов, у поставщиков с Узбекистана - овощей. И для того, чтобы продать свой товар, кыргызстанцы вынуждены сбрасывать цены. А все потому, что в том же Таджикистане власти серьезно дотируют производство сухофруктов и переработку продуктов в целом. У нас же этого, к сожалению, пока не предусмотрено. Да и швейники, которые составляют основную категорию отечественного экспорта, не в курсе планов государства в их сфере. Так может быть кабмину стоит приостановить бюрократическую машину, и начать решать действительно насущные для экономики вопросы? Иначе, когда спадут санкции РФ, мы к своему сожалению поймем, что оказались выброшены за пределы рынка, а наши ниши заняли производители из других стран, - заключил Аширов.

Напомним, круглый стол организован Клубом региональных экспертов "Пикир",