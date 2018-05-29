Нужен ли Кыргызстану ЕАЭС?

В середине мая президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял участие в саммите глав государств ЕАЭС, прошедшего в городе Сочи. Основными темами мероприятия стали внешние давления на Союз, перспективы расширения кооперации в рамках Союза с рынками – Ираном, КНР, Турцией, Израилем и Сингапуром. А также вопросы торговли, энергетики, экономики и медицины.

Роль и развитие КР в ЕАЭС в контексте данного мероприятия подвели и представители экспертного сообщества Кыргызстана на круглом столе: "Итоги саммита глав государств ЕАЭС в Сочи в контексте перспектив развития регионального экономического пространства", организованным клубом региональных экспертов "Пикир".