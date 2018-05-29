Внесены изменения в законы о воде, о биосферных территориях и другие

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам неналоговых доходов, внутреннего аудита и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кыргызской Республики".

Закон принят Жогорку Кенешем 26 апреля 2018 года.

Цель Закона - приведение норм некоторых нормативных правовых актов в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса КР по вопросам неналоговых доходов и внутреннего аудита.

Закон вносит изменения в Патентный закон, законы: "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", "О патентных поверенных", "Об охране традиционных знаний", "О воде", "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", "Об отходах производства и потребления", "О биосферных территориях в Кыргызской Республике", "Об охране окружающей среды" и "О внутреннем аудите". Признан утратившими силу ряд законов, в том числе Закон "О Дорожном фонде".

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.