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Внесены изменения в законы о воде, о биосферных территориях и другие

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам неналоговых доходов, внутреннего аудита и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кыргызской Республики".

Закон принят Жогорку Кенешем 26 апреля 2018 года.

Цель Закона - приведение норм некоторых нормативных правовых актов в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса КР по вопросам неналоговых доходов и внутреннего аудита.

Закон вносит изменения в Патентный закон, законы: "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", "О патентных поверенных", "Об охране традиционных знаний", "О воде", "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", "Об отходах производства и потребления", "О биосферных территориях в Кыргызской Республике", "Об охране окружающей среды" и "О внутреннем аудите". Признан утратившими силу ряд законов, в том числе Закон "О Дорожном фонде".

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

URL: https://www.vb.kg/371139
Теги:
вода, закон, президент, Сооронбай Жээнбеков
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